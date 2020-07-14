انجام ۱۳۳ مأموریت توسط آتش نشانان رشت/آتش سوزی بیشترین حوادث

شهرام مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرای طرح نظارت و پایش ایمنی اماکن پر تردد همچون پاساژها، کارخانجات، مجتمع‌های تجاری، مسکونی، اظهار کرد: این بازدیدها در راستای تغییرات در ساختار، ارائه تذکرات ایمنی در راستای پیشگیری از وقوع حوادث انجام می‌شود.

وی افزود: در این بازدیدها تذکرات ایمنی به مسئولان اماکن‌ها ارائه می‌شود که باید نکات را پیش بینی و اقدامات ایمنی لازم در محیط را فراهم کنند.

سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به پوشش ۱۳۳ حادثه طی هفته گذشته در این شهر، گفت: در این میان آتش سوزی با ۸۹ مورد بیشترین مأموریت‌های را به خود اختصاص داده است.

وی ۲۱ مورد حادثه و ۲۳ مورد خدمات ایمنی به شهروندان از دیگر اقدامات انجام شده از سوی مأموران آتش نشانی رشت طی هفته گذشته عنوان و تصریح کرد: ۱۳ مورد آتش سوزی منزل مسکونی، ۷۵ مورد آتش سوزی علفزار، ضایعات و جنگل از پر تردد ترین عملیات‌های اطفای آتش سوزی‌ها بود.

مؤمنی با اشاره به ۱۵ مورد عملیات نجات و یا صید حیوانات در سطح شهر، ادامه داد: محبوس شدن افراد و یا بسته شدن درب بواسطه خرابی و بی توجهی به شکستگی و خرابی درب‌ها اتاق خواب، سرویس‌های بهداشتی، آسانسور از دیگر حوادث رخ داده در طول هفته گذشته بوده است.

وی افزود: در این حوادث ۱۴ نفر از شهروندان محبوس شده بودند که توسط مأموران آتش نشانی نجات و به مناطق امن منتقل شدند.