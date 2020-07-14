به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز سه‌شنبه، سهام آسیا اقیانوسیه در آستانه انتشار داده‌های تجاری ماه ژوئن چین افت کردند.

سرمایه‌گذاران منتظر آن هستند که داده‌های تجاری چین صبح امروز منتشر شود و عصر امروز در آمریکا چند بانک بزرگ مانند جی‌پی مورگان و سیتی گروپ درآمدهای ۳ ماهه خود را اعلام کنند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن درصد ۰.۳۳ درصد پایین آمد و نیکی ژاپن ۰.۸۱ درصد افت کرد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای با افت ۰.۹۳ درصدی روبرو شد اما هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۱.۷۹ درصد سقوط کرد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۵۲ درصد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۳۹ درصد افت کردند.

در بازار ارز، نرخ برابری دلار با یوآن چین ۰.۱۸ درصد تقویت شد و به نرخ ۷.۰۰۸۴ واحد رسید.

دلار اما در برابر ین ژاپن ۰.۰۸ واحد افت کرد و به ۱۰۷.۱۷ واحد رسید.