به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه محمدرضا داورزنی نزدیک به ۱۰ ماه است در بازگشت مجدد ریاست فدراسیون والیبال را برعهده گرفته است اما همچنان ابهاماتی در این مورد وجود دارد که در تازه ترین اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور نظر وزیر ورزش را تایید نکرده است.

در حالی که سازمان بازرسی تاکید دارد که بازنشسته ها نباید در ورزش باشند اما در مورد برخی مسئولان ورزش همچنان این ابهام وجود دارد. قبل از این سازمان بازرسی خواستار تعیین تکلیف داورزنی شده بود که وزیر ورزش با اختیار خود وی را همچنان در مسئولیتش حفظ کرد.

با این حال رئیس فدراسیون والیبال که روز ۳۱ خرداد سالجاری در خبرگزاری مهر حضور پیدا کرده بود، در گفتگوی تفصیلی خود به موضوع بازنشستگی اش هم اشاره و توضیحات کاملی در این مورد ارائه کرد.

وی در این گفتگو ابهاماتی که در مورد بازنشسته بودنش مطرح می‌شود را تشریح کرد و گفت: موضوع بازنشستگی به وزارت ورزش باز می‌گردد. قوانینی وجود دارد که این قوانین به وزیر این اجازه را می‌دهد که نیرویی را تا ۶۵ سالگی حفظ کند. در حال حاضر من ۵۹ سال دارم. درست است که نزدیک به ۳۹ سال سابقه خدمت دارم اما همان قانون به وزیر این اجازه را می‌دهد. موضوع سن تا ۶۵ سالگی همچنان وجود دارد. این از اختیارات وزیر است. همان وزیر به من گفته که به والیبال بروم. ما نیز در حال انجام کار هستیم.

قرار نیست من تا ابد رئیس فدراسیون والیبال باشم. به لحاظ مقررات بین المللی عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی هستم. اگر فدراسیون ایران نباشد تا ۷۲ سالگی می‌توانم در کنفدراسیون آسیایی و هیئت رئیسه جهانی حضور داشته باشم و الا نه اینجا ارث پدری ماست و نه قرار است مادام العمر در آن حضور داشته باشیم. توفیق داشتم ۳۸-۳۹ سال در خدمت مردم باشم. هر کجا قانون اجازه ندهد کار دیگری انجام خواهم داد. الزاماً نباید رئیس باشم. فکر و ایده داریم و می‌توانیم کار انجام دهیم. موضوع بازنشستگی در اختیار من نیست که بخواهم برخلاف قوانین کشور تصمیم بگیرم و از اختیارات وزیر ورزش است.

داورزنی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر در مورد اختیاراتی که وزیر ورزش برای حفظ او دارد توضیح داد و گفت: کمیسیون سازمان استخدامی وجود دارد که درآن درخواست‌های وزارتخانه‌ها بررسی می‌شود. این باز می‌گردد به اینکه چه تصمیماتی در این کمیسیون گرفته شود. علاوه بر وزارت ورزش، وزارتخانه‌های دیگر نیز وجود دارد که تمایل دارند برخی مدیران خود را حفظ کند. این درخواست‌ها در کمیسیون مطرح می‌شود و در آنجا تصمیم گیری می‌شود. زمانی که ۶۵ سال پر شود دیگر هیچ کسی نمی‌تواند شما را حفظ کند مگر اینکه جزو مقامات مانند نماینده مجلس یا وزرا باشید. غیر از این دیگر پس از سن ۶۵ سالگی نمی‌توانید فعالیت کنید و مجبور به ترک پست خواهید شد.

رئیس فدراسیون والیبال در بخش دیگری از این گفتگو در واکنش به این پرسش که «پس تا هر وقت سلطانی فر باشد شما هم خواهید ماند؟» گفت: ما متقاضی این قصه نبوده‌ایم. من هر زمان که بخواهم می‌توانم بازنشسته شوم اما زمانی که سیستم به من نیاز دارد، می مانم.

هر چند محمدرضا داورزنی در این گفتگوی تفصیلی توضیحات کاملی در مورد نحوه ماندنش در والیبال ارائه داد اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد طی روزهای گذشته سازمان اداری و استخدامی کشور در نامه ای به وزارت ورزش تاکید کرده است که نظر و تصمیم مسعود سلطانی فر در مورد داورزنی را نپذیرفته است و وی بازنشسته تلقی می شود.

براساس توضیحاتی که داورزنی ارائه داده بود مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش این اختیار را دارد که افرادی که به سن بازنشستگی رسیده اند را با داشتن برخی شرایط همچنان در مسئولیت خود حفظ کند. به همین خاطر وزیر ورزش با حمایت از داورزنی وی را همچنان در مسئولیتش حفظ کرد.

با این حال سازمان اداری و استخدامی کشور این نظر وزیر را رد و تاکید کرده است که رئیس فدراسیون والیبال بازنشسته است و باید طبق تاکیداتی که از قبل شده بود مسئولیتش را رها کند.