به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم علایی صبح سه شنبه در جلسه میز خدمت که در محل اداره کل استاندارد استان اردبیل برگزار شد، عنوان کرد: از ابتدای سال ۹۹ تا کنون تعداد ۱۸۸ بازرسی فنی و ۳۱۲ مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی استان توسط کارشناسان اداره کل و بازرسان شرکت‌های تائید صلاحیت شده بخش خصوصی انجام شده است.

وی یادآور شد: حضور مدیر کنترل کیفیت در زمان تولید محصول، بازرسی از خط تولید و محل نگهداری مواد اولیه و کنترل مطابقت آن با شرایط مطلوب از جمله مواردی است که در نمونه برداری و بازرسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

مدیرکل استاندارد هدف از نمونه برداری و آزمون کالاهای تولیدی را انطباق آنها با شرایط و مقررات استانداردهای ملی دانست و گفت: در صورت عدم انطباق محصولات تولید شده با استانداردهای ملی با واحدهای متخلف مطابق با قانون برخورد می‌شود.

علایی خاطرنشان کرد: در بازرسی از واحدهای تولیدی بر عملکرد آنها نظارت جدی انجام می‌شود که در نتیجه آن، پروانه استاندارد واحدها، صدور، تمدید و یا در صورت عدم رعایت شرایط استاندارد، تعلیق و ابطال می‌شود.

وی با اشاره به نظارت اداره استاندارد بر شرکت‌های فعال در استان، یادآور شد: اداره کل استاندارد اردبیل نظارت دقیقی بر عملکرد شرکت‌های بازرسی و نمونه برداری بخش خصوصی دارد.