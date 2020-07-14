به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار که به ریاست محمدرضا کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار تشکیل شد، تمامی تولید کنندگان و عرضه کنندگان روغن موتور چه در داخل کشور و چه در مناطق آزاد مکلف شدند، اطلاعات مربوط به تولید، توزیع و قیمت فروش خود را در سامانه تجارت، طبق برنامه زمانی ابلاغی وزارت صمت ثبت نمایند.

به موجب تصمیمات اتخاذ شده عدم ثبت اطلاعات پس از تاریخ مجاز ابلاغی، به معنی عرضه خارج از شبکه کالا بوده و اقدامات قانونی در این خصوص برای متخلفان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تمامی تولیدکنندگان روغن موتور و تولید کنندگان فعال در مناطق آزاد مکلف به عرضه روغن موتور تولیدی خود بر اساس قیمت‌های مصوب تعیین شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستند.

هر گونه افزایش قیمت روغن موتور ممنوع است

براساس این گزارش هر گونه افزایش قیمت روغن موتور ممنوع است و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان‌های صمت استان‌ها مکلف هستند، ضمن بازرسی از انبارها، مراکز نگهداری و سطح عرضه در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونی لازم را اعمال کنند.