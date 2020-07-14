به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ذاکریان اظهار کرد: مرحله دوم فراخوان طرح مردمیاران سلامت از ابتدای هفته جاری آغاز شده و تاکنون ۸۰ نفر در این طرح ثبتنام کردهاند.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی ادامه داد: در قالب این طرح، افراد داوطلب بلافاصله پس از نام نویسی آموزشهای لازم را در حوزههای کمکپرستاری و همراهان بیمار فرا میگیرند.
وی با بیان اینکه آموزشها در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد ارائه میشود، افزود: تا این لحظه ۸۰ ثبتنام کننده این آموزشها را فرا گرفتهاند و از این تعداد تاکنون ۴۰ نفر در بیمارستان امام رضا (ع) بهکارگیری شدند و ۴۰ نفر مابقی هم با توجه به شرایط فعلی و اعلام نیازهای دانشگاه علوم پزشکی تا ۲۴ ساعت آینده در همین مرکز درمانی بهکارگیری خواهند شد.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: علاقهمندان جهت ثبتنام در فراخوان مردمیاران سلامت میتوانند همهروزه در ساعت اداری به دفتر سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی و یا کانونهای زیرمجموعه آن در شهرستانها مراجعه کنند.
دکتر ذاکریان با اشاره به اینکه در موج اول بحران کرونا بیش از ۱۰۰ نفر بهصورت داوطلبانه در قالب طرح مردمیاران سلامت با سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی همکاری کردند، تصریح کرد: پیشبینیمان این است که در موج دوم بحران کرونا میزان مشارکتهای مردمی در طرح مردمیاران سلامت افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی در تمامی برنامهها و حوزههای مختلف اجرایی و عملیاتی مبارزه با کووید ۱۹ یار و همراه ۶ دانشگاه علوم پزشکی سطح استان بوده است، بیان کرد: بیشترین همکاری صورت گرفته در این بازه زمانی ۴ ماهه کرونایی با دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده، زیرا بالاترین آمار مبتلایان به کووید ۱۹ در سطح استان در حوزه تحت پوشش این دانشگاه بهخصوص در مرکز استان بوده است.
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