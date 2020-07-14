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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۳

مرحله دوم پویش «ایران همدل» آغاز شد

مرحله دوم پویش «ایران همدل» آغاز شد

مرحله‌ دوم رزمایش «ایران همدل» به عنوان بزرگ‌ترین پویش مردمی پس از انقلاب، فعالیت خود را طی روزهای آینده آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو بیانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، مبنی بر شکل‌گیری «نهضت تعاون و احسان» و تداوم رزمایش همدلی و نهضت کمک مومنانه در کشور، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، روز گذشته (دوشنبه ۲۳ تیرماه)، میزبان دستگاه‌های مختلف کشور بود.

در این جلسه که به منظور طراحی، مشورت، هماهنگی و برگزاری مرحله دوم پویش «ایران همدل» برگزار شد، نمایندگانی از کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی، بنیاد مادر مهربان، جمعیت امام رضایی‌ها و تعدادی از چهره‌های فعال و موثر در عرصه ترویج کمک‌های مردمی حضور داشتند.

نمایندگان این دستگاه‌ها ضمن بیان نظرات و دیدگاه‌های خود، پیشنهاداتی برای ادامه موفق‌تر پویش «ایران همدل» ارائه کردند.

بر همین اساس مرحله دوم پویش «ایران همدل» فعالیت خود را طی روزهای آینده آغاز خواهد کرد.

مرحله نخست پویش ایران همدل با مشارکت بیش از ۲ میلیون نفری مردم ایران و جذب مبلغ ۱۵۱ میلیارد تومان از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان بزرگترین پویش مردمی پس از انقلاب شناخته شد.

کد مطلب 4973609

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