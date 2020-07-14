حل موضوع سهمیه‌ کنکور مصوب مجلس با تعامل شورایعالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه مشترک دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان آموزش پزشکی و دکتر علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با دکتر سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه دکتر منصور کبگانیان در مورد سهمیه‌های کنکور گفت: بعضی از سهمیه‌های کنکور مصوب مجلس شورای اسلامی است و ضرورت دارد با تعامل شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس موضوع سهمیه‌ها حل شود.

وی با اشاره به موضوع مالکیت فکری گفت: مالکیت فکری به عنوان یکی از بازیگران اصلی توسعه و رشد علم و فناوری در سند نقشه جامع علمی کشور لحاظ شده است اما متأسفانه در اجرای آن کوتاهی شده که نیاز به حمایت بودجه‌ای از سوی دولت دارد.

دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور در مورد رشته پزشکی گفت: داوطلبین رشته پزشکی باید به مهارت و دانش پزشکی علاقه‌مند باشند و می‎توان سازوکاری فراهم کرد که پذیرش در رشته پزشکی از دوره لیسانس باشد.

دکتر حمید امیدوار معاون دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه با اشاره به اینکه شاخص سرانه تعداد پزشک در ایران نسبت به استاندارد جهانی بسیار کمتر است، تأکید کرد: در حال حاضر در پایتخت و شهرهای بزرگ به وفور پزشک داریم اما توزیع و کمبود پزشک در کل کشور مطرح است.

وی ابراز امیداواری کرد: در دوره جدید مجلس شورای اسلامی برای حل موضوع کمبود پزشک تصمیم‌گیری شود.

دکتر اصغر عبداللهی مشاور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور مجلس و فراسازمانی با اشاره به وجوه مشترک بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس، گفت: امید است در این دوره از مجلس تعاملات بین مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به ادوار گذشته عمیق‌تر شود.

وی تأکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک پارلمان چابک، زودبازده، هماهنگ و همراه با آنچه که کمیسیون بهداشت مجلس در عرصه سلامت به دنبال آن است، مطرح است.

عبداللهی اضافه کرد: پیوست‌نگاری قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی به منظور اینکه اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی شود، امری ضروری است.

وی با تأکید بر اینکه بعضی از اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر موضوعی با کمیسیون بهداشت مجلس مشترک است، افزود: سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در سال 1394 در دستور کار ستاد نقشه جامع علمی کشور قرار گرفت و ضرورت دارد برای اجرایی‌سازی آن تقسیم کاری بین مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.

مشاور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور مجلس سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت، سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی را نیز از نظر موضوعی با کمیسیون بهداشت مجلس مرتبط دانست و گفت: موضوع جمعیت نیز از موضوعات مشترک است که ضرورت دارد تصویب قانون جمعیت در اولویت مجلس شورای اسلامی باشد.