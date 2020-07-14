آماده مذاکره نهایی با چین هستیم/ سند ۲۵ ساله باید به تصویب برسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در حاشیه حضور در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه امروز که به همراه معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه حضور داشتیم، تلاش‌ها، چالش‌ها و وظایف خود را در حوزه دیپلماسی اقتصادی بیان کردیم.

وی ادامه داد: همکاران ما در کمیسیون سوالات خوبی را مطرح کردند و مسائل خوبی را تذکر دادند. همچنین در جلسه امروز پیشنهادات خوبی نیز مطرح شد. مهم‌ترین اقدامی که در جلسه امروز صورت گرفت این بود که بعد از ارائه توضیحات ما، ریاست کمیسیون پیشنهاد کردند که یک کمیته کاری بین بخش اقتصادی وزارت امور خارجه به مسئولیت معاون اقتصادی و کمیسیون برای تشویق صادرات تشکیل شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: تشکیل این کمیته کاری برای آن است که ما بتوانیم مسیرهای کمک به صادرات محصولات غیرنفتی را بیشتر و موانع را کم کنیم. کمیسیون نیز از لحاظ قانون گذاری به ما کمک کند تا ریل‌گذاری‌های مورد نظر مجلس انجام شود.

ظریف افزود: اطمینان دارم که جلسه امروز بسیار خوب بود و باید بگویم که روز یکشنبه نیز جلسه بسیار خوبی با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داشتیم که در آن هم بحث‌های بسیار خوبی مطرح شد و امیدوارم بتوانیم این روش را به‌عنوان یک روش همکاری مداوم با مجلس یازدهم ادامه دهیم.

ظریف با اشاره به مذاکرات برای امضای سند همکاری‌های جامع میان ایران و چین نیز اظهار داشت: سوم اسفندماه چینی‌ها پیش‌نویس خود را بر مبنای پیش‌نویس ما ارائه دادند و ما راجع به اینکه این دو پیش‌نویس را نهایی کنیم و به یک توافق برسیم، در حال مذاکره هستیم.

وی ادامه داد: در تماس ویدئوکنفرانسی که من ۱۰ روز قبل با وزیر خارجه چین داشتم، به آنها اطلاع دادم که ما آماده مذاکره برای نهایی کردن این سند هستیم و شروع به مذاکره کرده‌ایم. زمانی که این متن نهایی شود و مورد توافق دو طرف قرار بگیرد، در مراجع قانونی به تصویب خواهد رسید.

وزیر امور خارجه گفت: بر اساس محتوای متن و میزان تعهدات مشخص در آن و یا برنامه‌ها باید تصمیم‌گیری شود.

وزیر امور خارجه با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ترور سردار سلیمانی گفت: بلافاصله پس از شهادت سردار سلیمانی در وزارت امور خارجه، یعنی ساعت ۶ صبح روز جمعه، ما برای اقدام حقوقی، سیاسی و تبلیغی جهانی برنامه‌ریزی کردیم.

ظریف اضافه کرد: این اقدام برای رعایت خون سردار سلیمانی و نشان دادن جنایت‌کار و تروریست بودن رژیم آمریکا صورت گرفت. این اقدامات بعداً با تشکیل ستادی در دستگاه دیپلماسی و در بالاترین سطح برای پیگیری مسائل حقوقی و بین‌المللی شهادت سردار سلیمانی پیگیری شد و همه همکاران بنده منجمله در بخش حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در سفارت ژنو و نمایندگی ما نزد دفتر اروپایی سازمان ملل متحد موظف شدند که موضوع را پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: دفتر نمایندگی ما در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک نیز در این زمینه فعال بود و در شورای امنیت نیز پیگیری لازم انجام گرفت. اقدامات متعددی در همه این نهادها صورت گرفت که یکی از این اقدامات، اطلاع رسانی به گزارشگر ویژه اقدامات فراقانونی سازمان ملل بود و نتیجه آن بحمدالله گزارشی بود که منتشر شد که نمایانگر اقدام غیرقانونی ایالات متحده بود.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: برخورد تند آمریکا نیز نشان می‌دهد که آنها چقدر از این اقدام نگران هستند.