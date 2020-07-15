کرونا بلای جان ژیمناستیک/۱۵۰ مربی کردستانی بیکار شدند

امید شیخ احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: متأسفانه نه تنها ورزش کردستان بلکه ورزش تمام کشور به دلیل وجود منحوس ویروس کرونا کاملاً رو به افول است و این برای ورزشی مانند ژیمناستیک که بیشتر با کودکان و نوجوانان سر و کار دارد بیشتر احساس می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر که تمامی باشگاه‌هایی ورزشی تعطیل هستند و هیچ گونه فعالیت ورزشی خاصی را در ورزش ژیمناستیک استان کردستان شاهد نیستیم و تنها برای حفظ آمادگی نسبی قهرمانان این رشته به صورت انفرادی و مجازی مربیان استان با ورزشکاران مدال آور در ارتباط هستند.

رئیس هیات ژیمناستیک کردستان عنوان کرد: به دلیل وجود ویروس کرونا ورزش ژیمناستیک کردستان متأسفانه موقعیت‌های بسیار مناسبی را در حوزه‌های مختلف قهرمانی از دست داد که امیدواریم بعد از پایان این ایام رونق را دوباره در ورزش ژیمناستیک کردستان شاهد باشیم.

شیخ احمدی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای فعالیت های ورزش ژیمناستیک در استان کردستان، بیان کرد: از ۲۶ تا ۳۱ تیرماه اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور به صورت مجازی برگزار می‌شود که ورزشکار ما نیز در این اردو حضور خواهد داشت.

وی ضمن اشاره به روند رو به رشد این رشته ورزشی در استان کردستان اشاره کرد و ادامه داد: سال ۹۷ ما تنها یک هزار و ۷۰۰ ورزشکار سازمان یافته داشتیم که این رقم تا پایان سال گذشته به بیش از ۷ هزار نفر افزایش پیدا کرد.

رئیس هیات ژیمناستیک کردستان بیان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که ویروس کرونا جدا از ورزشکاران به وجود آورده است آسیب‌هایی است که به جامعه مربیان استان وارد کرده است و باعث شده است تا ۱۵۰ مربی ژیمناستیک استان بیکار شوند.

وی با اشاره به محدودیت های ایجاد شده در راستای انجام فعالیت های ورزشی به ویژه از سوی قهرمانان این رشته، گفت: با این تعطیلی‌هایی که در ورزش به وجود آمده است ما تمام سعی خود را انجام می‌دهیم تا حداقل ۵۰ درصد از آمادگی قهرمانان ژیمناستیک استان را حفظ کنیم.

شیخ احمدی اظهار امیدواری کرد که در سایه حمایت های بیشتر از سوی مسئولان و همچنین با بهبود وضعیت، زمینه برای از سرگیری فعالیت های ورزشی به ویژه در رشته ژیمناستیک در استان کردستان فراهم شود.