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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۳

در ماه ژوئن

صادرات و واردات یوآنی چین افزایش یافت

صادرات و واردات یوآنی چین افزایش یافت

داده‌های تجاری چین در ماه ژوئن منتشر شد و نشان داد صادرات یوآنی این کشور در این ماه ۳.۴ درصد نسبت به سال گذشته جهش داشته است و واردات یوآنی این کشور هم در این دوره ۶.۲ درصد جهش کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، داده‌های تجاری چین در ماه ژوئن منتشر شد و نشان داد صادرات یوآنی این کشور در این ماه ۳.۴ درصد نسبت به سال گذشته جهش داشته است و واردات یوآنی این کشور هم در این دوره ۶.۲ درصد جهش کرده است.

داده‌های اداره کالا همچنین نشان داد که با باز شدن اقتصادهای جهان پس از قرنطینه کرونا صادرات دلاری این کشور در ماه ژوئن ۰.۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده و واردات دلاری هم ۲.۷ درصد جهش داشته است.

این در حالی اتفاق افتاد که تحلیل‌گران و اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند صادرات در این ماه ۱.۵ درصد آب برود و واردات هم با افت ۱۰ درصدی روبرو شود.

داده‌های تجاری چین نشان‌دهنده بهبودی قابل‌توجه نسبت به ماه قبل است. در ماه می صادرات ۳.۳ درصد افت کرده بود و واردات هم با سقوطی ۱۶.۷ درصدی روبرو شده بود.

کد مطلب 4973737

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