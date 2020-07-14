۶۶۹ پرونده تخلف در طرح تشدید بازرسی بازار گیلان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درویش کردار، اظهار کرد: طرح تشدید بازرسی از بازار گیلان با هدف برخورد با تخلفات و سودجویان در عرصه اقتصادی و تشدید اقدامات نظارتی، با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی در بازه زمانی ۲۷ خرداد الی ۱۲ تیرماه امسال، در سراسر استان برگزار شد.

درویش کردار با اشاره به اینکه در قالب این طرح از ۱۲ هزار و ۲۱۴ واحد اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، انبار و سردخانه و واحدها عمده فروشی، خرده فروشی و خدماتی بازرسی به عمل آمد، افزود: از این تعداد ۷۳۸ عنوان تخلف در قالب ۶۶۹ پرونده به ارزش بیش از شش میلیارد ریال به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

وی در ادامه در مورد تعداد بازرسی‌ها و ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده از سوی بازرسان سازمان صمت و بازرسان اتاق اصناف، گفت: از مجموع بازرسی‌های انجام شده تعداد هفت هزار و ۷۹۰ مورد معادل ۶۵ درصد توسط بازرسان سازمان صمت و مابقی معادل ۳۵ درصد توسط بازرسی اصناف انجام شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان با اشاره به تأثیر مشارکت مردمی در طرح تشدید بازرسی‌ها، بیان کرد: واحد ستاد خبری و مشارکت مردمی سازمان در ایام طرح مذکور ۲۹۸ گزارش و شکایات مردمی را دریافت کرده که با توجه به اولویت بررسی گزارشات مردمی، از تعداد مذکور برای ۱۷۹ واحد متخلف پرونده تخلف تشکیل شده که از کل گزارشات و شکایات مردمی دریافتی ۲.۹۱ درصد مورد بررسی قرار گرفته که از این میزان ۱.۶۰ درصد متخلف و مابقی غیر متخلف بوده‌اند.

وی در ادامه افزود: سازمان صمت با استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی غیر دولتی به مانند انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از جمله نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد و همچنین در راستای هم افزایی عملکردی و بهره گیری از توان بازرسی سایر دستگاه‌ها، ۲۱۱ مورد گشت مشترک با دستگاه‌های مرتبط برگزار کرد که بیشترین گشت‌های مشترک انجام شده با اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی، به ترتیب با ۵.۳۹ درصد و ۷.۳۷ درصد بوده است.