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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۵

قدردانی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی از رئیس جمهور

قدردانی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی از رئیس جمهور

کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی به دلیل پرداخت بخشی از بدهی های دولت به تامین اجتماعی و اجرای قانون همسان سازی با ارسال نامه ای از رئیس جمهور تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر بیات رئیس کانون عالی  بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از ارسال نامه ای به رئیس جمهور خبر داد و گفت: عزم جدی دولت در واگذاری بخشی از بدهی های انباشته شده دولت به تامین اجتماعی در زمان کنونی و در راستای پاسخ گویی به یکی از مهمترین درخواست ها و حقوق بر زمین مانده  بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اقدامی ارزشمند به شمار می رود که جای تقدیر فراوان دارد.

وی گفت: پیگیری ها و همراهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،   نمایندگان مجلس، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در تحقق مطالبه چندین ساله یعنی اجرای قانون همسان سازی نقش سازنده ای داشته است و موجب دلگرمی  بازنشستگان و مستمری بگیران شد.

رئیس کانون عالی  بازنشستگان تامین اجتماعی تاکید کرد:  بازنشستگانی که علیرغم آسیب پذیری حداکثری از شرایط سخت و دشوار تحریم ها و فشارهای اقتصادی و معیشتی چشم امید به تداوم توجه و نگاه مسئولان کشور و همچنین بهبود گذران زندگی خود را دارند بی تردید این خدمت اثرگذار و ماندگار نشانگر سیاست دولت در زمینه لزوم حمایت وارتقا رضایتمندی  بازنشستگان به عنوان عاملی مهم در حوزه سیاست های اجتماعی است.

این نامه از سوی روسای کانون های  بازنشستگان سراسر کشور امضا و برای تشکر از رئیس جمهور ارسال شده است.

کد مطلب 4973798
مهناز قربانی مقانکی

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