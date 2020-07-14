تشریح پروتکل های بهداشتی آزمون ها/ تامین ماسک داوطلبان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا رئیسی در نشست مجازی با خبرنگاران در پاسخ به خبرگزاری مهر درباره پروتکل های بهداشتی اجرای آزمون ها و کنکور سراسری گفت: در ارتباط با کنکور یک مسئله ای که مهم است این است که تعداد زیادی از افراد با این موضوع مرتبط هستند و برای کنکور آماده می شوند.

وی گفت: کنکور چند جنبه دارد و باید آن را جامع تر ببینیم و تنها به برگزاری آزمون و اجرای پروتکل های بهداشتی محدود نمی شود. همه افراد به نوعی تجربه کنکور را دارند. خود کنکور یک عامل استرس زا است و این بچه هایی که داوطلب کنکور هستن مانند دونده ماراتن باید خودش را آماده کند و زمان بندی کند و انرژی اش را باید تقسیم بندی کند.

رئیسی افزود: فردی که می خواهد کنکور بدهد آن را به نوعی برنامه ریزی می کند. درس خواندن کنکور یک کار طلاقت فرسا است و اگر خیلی هم بخواهیم آن را کش بدهیم و طولانی کنیم و بگوییم اصلا برگزار نمی شود جوانان از نظر روحی روانی آسیب می بینند.

پروتکل های بهداشتی جدید برای برگزاری آزمون ها

وی یادآور شد: قبلا پروتکل های بهداشتی برای برگزاری آزمون ها را ابلاغ کردیم اما در پروتکل های جدید برای حفظ و صیانت از سلامت داوطلبان و فرزندان این کشور فرق اش با گذشته این است که بسیار سختگیرانه تر است.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به تفاوت های پروتکل های بهداشتی جدید اجرای آزمون ها یادآور شد: محل برگزاری آزمون از قبل باید از سوی کارشناسان معاونت بهداشتی وزارت بهداشت تایید شود. میزان تراکم صندلی ها، شرایط تهویه فضا، میزان فاصله صندلی ها، میزان تراکم محیطی و ضدعفونی کردن محیط همه اهمیت دارند.

وی به طنز گفت: دیده اید یک عده ای فقط برای کیک و آب میوه می روند کنکور می دهند! امسال کیک و آب میوه هم زمان آزمون نمی دهیم.

رئیسی یادآور شد: پذیرایی در آزمون در بخش جداگانه ای قرار می گیرد. بازدید بدنی هم شکل اش تغییر می کند و با استفاده از دستگاه های راکتی بازرسی بدنی صورت می گیرد.

ماسک از سوی ما به داوطلب داده می شود

وی با بیان اینکه مطرح شده است که برخی خودشان را برای جایگذاری تقلب در ماسک در زمان امتحان آماده کرده اند، گفت: بر همین اساس ماسک هم از سوی ما به داوطلب داده می شود تا امکان تقلب نباشد.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: هم دست و هم خودکار و مداد داوطلب ضد عفونی می شوند. تجمع نباید در محل آزمون صورت گیرد. افراد امتحان را می دهند و از یک در دیگر خارج می شوند. نکته مهم این است که کنکور باید اجرا شود و سعی می کنیم آن را به بهترین وجه اجرا کنیم و سلامت داوطلبان حفظ شود.

اگر شرایط حوزه ای آماده نباشد اجازه برگزاری آزمون در آن محل داده نمی شود

وی افزود: ضمن اینکه اگر در جایی و محل حوزه ای این شرایط آماده نباشد اجازه نمی دهیم که محل اجرای آزمون باشد.

رئیسی در پیشنهادی عنوان کرد: نمی دانم این کار شدنی است یا خیر اما اگر بشود در جایی که هوا اجازه می دهد و سرپوشیده نباشد، بتوان در آن کنکور برگزار کرد، می تواند کمک کننده باشد.

وی اظهار داشت: تاخیر در کنکور دو نکته دارد. باید روند بیماری را ببینیم که به چه صورت است و اینکه زمانی کنکور را برگزار کنیم که بیماری در پایین تر سطح باشد قابل پیش بینی نیست. ضمن اینکه اگر این امتحان آبان برگزار شود، نظر کارشناسی من این است که این موضوع با آنفولانزا که گروه هدف اش جوانان است همپوشانی پیدا می کند دردسر آن بیشتر است.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت در زمینه انتقال دانشجویان به محل زندگی خودشان و تسهیلات در این زمینه گفت: از ابتدای موضوع بحران کرونا وزارت علوم و وزارت بهداشت این تسهیلات را برای دانشجویان قائل شدند که اگر امکان اش وجود داشته باشد، دانشجو به شهر خودش مهمان شود.

نگرانی اصلی برای بازگشایی دانشگاه ها به دلیل استفاده از خوابگاه

وی اظهار داشت: نگرانی اصلی ما برای بازگشایی دانشگاه ها نسبت به بازگشایی مدارس بیشتر است علت اصلی آن استفاده از خوابگاه است. چون خوابگاه محلی است که کنترل آن بسیار سخت است.

رئیسی اظهار داشت: ضمن اینکه آموزش آنلاین هم در دسترس دانشجویان قرار گرفته است و از آن می توان به منظور عدالت آموزشی بهره برد. این کار کمک می کند که درس یک استاد برجسته در دسترس همه مناطق کشور قرار گیرد.

وی درباره این پرسش که آیا دانشجوی ایرانی که در خارج از کشور تحصیل می کند در صورت ابتلا به کووید ۱۹ امکان انتقال به داخل دارد یا خیر گفت: برای انتقال دانشجویان خارج از کشور به داخل کشور وزارت بهداشت یک سری اصولی دارد. اینکه هر فرد باید چند واحد بگذراند و واحدهای آن را تطبیق دهد، این روند مثل قبل است و فرقی نمی کند که فرد کووید ۱۹ گرفته است یا خیر.