۶ حفار غیرمجاز میراث فرهنگی در نکا دستگیر شدند

سرهنگ محمد کردان در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری شش نفر از حفاران غیرمجاز در شهرستان نکا خبر داد و اظهار داشت: در پی تعامل و مشارکت مردمی، مبنی بر حضور افراد مشکوک، مأمورین یگان حفاظت همراه عوامل انتظامی با دستور از مقام قضائی عازم منطقه شدند.



وی افزود: این مأموران پس از تأیید صحت و سقم خبر مبنی بر انجام حفاری در منطقه جنگلی از توابع شهرستان نکا، عوامل این حفاری را شناسایی کرده و توانستند طی یک عملیات مشترک در منطقه اعلام شده، شش نفر، را دستگیر کنند.



فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مازندران گفت: در این عملیات مشترک یک دستگاه فلزیاب و متعلقات لوازم جانبی از قبیل لب تاپ به همراه ادوات حفاری کشف و ضبط وافراد دستگیر شده و خودروی متهمین جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.



وی افزود: صیانت از میراث‌فرهنگی در استان، به دلیل گستردگی و پراکندگی آثار نیاز به مشارکت همه مردم دارد.