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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۸

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی مازندران:

۶ حفار غیرمجاز میراث فرهنگی در نکا دستگیر شدند

۶ حفار غیرمجاز میراث فرهنگی در نکا دستگیر شدند

ساری- فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی مازندران از دستگیری شش حفار غیرمجاز میراث فرهنگی در شهرستان نکا خبر داد.

سرهنگ محمد کردان در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری شش نفر از حفاران غیرمجاز در شهرستان نکا خبر داد و اظهار داشت: در پی تعامل و مشارکت مردمی، مبنی بر حضور افراد مشکوک، مأمورین یگان حفاظت همراه عوامل انتظامی با دستور از مقام قضائی عازم منطقه شدند.

وی افزود: این مأموران پس از تأیید صحت و سقم خبر مبنی بر انجام حفاری در منطقه جنگلی از توابع شهرستان نکا، عوامل این حفاری را شناسایی کرده و توانستند طی یک عملیات مشترک در منطقه اعلام شده، شش نفر، را دستگیر کنند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مازندران گفت: در این عملیات مشترک یک دستگاه فلزیاب و متعلقات لوازم جانبی از قبیل لب تاپ به همراه ادوات حفاری کشف و ضبط وافراد دستگیر شده و خودروی متهمین جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

وی افزود: صیانت از میراث‌فرهنگی در استان، به دلیل گستردگی و پراکندگی آثار نیاز به مشارکت همه مردم دارد.

کد مطلب 4973942

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