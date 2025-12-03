  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

سرهنگ کردان : ۲۰ حفار غیرمجاز در سوادکوه دستگیر شدند

سرهنگ کردان : ۲۰ حفار غیرمجاز در سوادکوه دستگیر شدند

ساری - فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از دستگیری ۲۰ حفار غیرمجاز در شهرستان سوادکوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا کردان گفت: بر اساس گزارش‌های میراث‌بانان افتخاری و مردم از حضور افراد ناشناس در مناطق جنگلی، مأموران پس از هماهنگی با نیروهای انتظامی و با دستور مقام قضائی، در چند عملیات میدانی اقدام به دستگیری این افراد کردند.

وی افزود: از بین دستگیرشدگان، ۹ نفر به اتهام حمل و نگهداری فلزیاب و ۱۱ نفر به اتهام حفاری غیرمجاز بازداشت شدند. در این عملیات ۶ دستگاه فلزیاب دیجیتال به همراه ابزار و ادوات حفاری کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مازندران با تشکر از مشارکت مردمی تأکید کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی در استان پهناوری مانند مازندران، نیازمند مشارکت همه‌جانبه هم‌وطنان است.

وی در پایان از هموطنان خواست تا گزارش‌های خود در این زمینه را با اطمینان از حفظ امانت‌داری، به سامانه خبری یگان حفاظت با شماره ۳۳۹۱۰۰۷ اعلام کنند.

کد خبر 6676429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها