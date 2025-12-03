سرهنگ کردان : ۲۰ حفار غیرمجاز در سوادکوه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا کردان گفت: بر اساس گزارشهای میراثبانان افتخاری و مردم از حضور افراد ناشناس در مناطق جنگلی، مأموران پس از هماهنگی با نیروهای انتظامی و با دستور مقام قضائی، در چند عملیات میدانی اقدام به دستگیری این افراد کردند.
وی افزود: از بین دستگیرشدگان، ۹ نفر به اتهام حمل و نگهداری فلزیاب و ۱۱ نفر به اتهام حفاری غیرمجاز بازداشت شدند. در این عملیات ۶ دستگاه فلزیاب دیجیتال به همراه ابزار و ادوات حفاری کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی مازندران با تشکر از مشارکت مردمی تأکید کرد: صیانت از میراثفرهنگی در استان پهناوری مانند مازندران، نیازمند مشارکت همهجانبه هموطنان است.
وی در پایان از هموطنان خواست تا گزارشهای خود در این زمینه را با اطمینان از حفظ امانتداری، به سامانه خبری یگان حفاظت با شماره ۳۳۹۱۰۰۷ اعلام کنند.
