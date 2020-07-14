به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر ظهر سهشنبه در دویست و سی و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی استانداری با تأکید بر لزوم رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استان اظهار داشت: بانکها در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استان سمنان تسریع کنند.
وی بابیان اینکه تزریق نقدینگی و سرمایه در گردش مهمترین دغدغه تولیدکنندگان است، افزود: همکاری و تعامل ویژه بانکهای عامل برای رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان ضروری است.
پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی
استاندار سمنان با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور بیان کرد: نقدینگی و سرمایه در گردش در قالب تسهیلات بانکی برای صنایع استان تأمین میشود و رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی استان در دستور کار قرار دارد.
آشناگر بابیان اینکه صنایع کوچک و بزرگ موردحمایت این کارگروه قرار دارند، اضافه کرد: تأمین نقدینگی و بدهیهای بانکی، مالیاتی و بیمهای از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی است.
تشکیل هیئت خبرگان بانکی استان سمنان
سرپرست معاونت اقتصادی استاندار سمنان نیز در این نشست بهضرورت تسریع در تصویب تسهیلات بانکی متقاضیان در این کارگروه تأکید کرد و اظهار داشت: برای تحقق این امر هیئت خبرگان بانکی استان سمنان تشکیلشده است که چهار نفر بهعنوان اعضای اصلی این هیئت از سوی بانک مرکزی حکم دریافت کردند.
حبیبالله خجسته پور با اشاره به اینکه پنج نفر به پیشنهاد استاندار سمنان به بانک مرکزی برای اعضای این هیئت معرفی شدند، تصریح کرد: دلایل مخالفت بانکها برای عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان در این هیئت بررسیشده و اگر دلایل مخالفت اعلامی از سوی بانکها مورد موافقت هیئت خبرگان بانکی ذیل کارگروه قرار نگیرد، بانکها موظف به پرداخت تسهیلات هستند.
وی افزود: این در حالی است که در صورت عدم پرداخت تسهیلات تصویبشده، تخلف محسوب میشود و پرونده متخلفان به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارسال خواهد شد.
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