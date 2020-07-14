به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از باغی موقوفی در شهرستان کرج، درباره برنامه‌هایی که قرار است در این باغ (عقیق) انجام شود، گفت: مقرر است در این باغ، مجموعه‌های دانش بنیان مستقر شوند.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش بنیانی که در مرحله تجاری سازی و ورود به بازار هستند، در این باغ مستقر خواهند شد، گفت: تولید دانش بومی و محصولات موردنیاز کشور در دستور کار است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تاکید بر اینکه باید نیازهای کشور در داخل تأمین شود، گفت: ضروری است که وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت‌های دانش بنیانی که قرار است در باغ عقیق مستقر شوند، حمایت کنند.

استقرار شرکت‌های دانش بنیان در باغ عقیق کرج

حجت الاسلام خاموشی در خصوص تکلیف موقوفه حاجی ترخانی در گلشهر کرج و زمین‌هایی که به مردم در این مورد فروخته شده است، گفت: در خصوص زمین‌های مورد نظر به سازمان اوقاف وکالت داده شده و در این زمینه مذاکراتی با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) داشته ایم تا مشکلات مربوطه مرتفع شود.

وی با تاکید بر اینکه موقوفه باغ عقیق موقعیت جغرافیایی عالی دارد، گفت: در حال حاضر دو شرکت در این مجموعه مستقر شده اند و پیش بینی ما استقرار هفت شرکت دانش بنیان در این باغ است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: اکنون در زمینه الکترونیک فعالیت‌هایی در باغ عقیق انجام می‌شود، در ادامه فعالیت‌های مخابراتی نیز انجام خواهد شد.

حجت الاسلام خاموشی گفت: در کنار بحث تجاری سازی شرکت‌های دانش بنیان مستقر در باغ عقیق تأسیس ساختمانی برای انجام مذاکرات علمی این مجموعه و ارائه مقالات توسط آنها مورد توجه است.