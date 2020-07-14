با انقلاب اسلامی مردم مذهبی، هویت پیدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ندا البدران استاد دانشگاه و فعال حوزه زنان در لبنان با عاطفه سعیدی‌نژاد مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی دیدار و در خصوص مسائل حوزه زنان خاصه در موضوع عفاف و حجاب گفتگو کرد.

در ابتدا سعیدی نژاد به مسئله زن و خانواده پرداخت و عنوان کرد: نظر به الگوی سوم زن که بعد از انقلاب اسلامی و توسط مقام معظم رهبری (مدظله) مطرح شد، زن باید همزمان در خانه و جامعه حضور داشته باشد و با این روش اثرگذار در جامعه باشد.

وی افزود: در خصوص مسائل حوزه‌های مختلف در کشور توانسته‌ایم پیشرفت‌های خوب و قابل توجهی داشته باشیم اما در مورد امر مهمی مانند خانواده آن طور که باید نتوانستیم عمل کنیم.

سعیدی نژاد ادامه داد: برداشت ما این است که شخصیت زن ایرانی از میانگین و معیار زن جهانی بسیار بالاتر است البته امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) برای زن تراز اسلامی-ایرانی معیارهایی را مشخص کرده اند که با آن معیارها هنوز فاصله فراوانی داریم.

سعیدی‌نژاد در ادامه گفت: ما علاقه‌مندیم تا بدانیم تصویری که از کشور ایران در کشورهای دیگر وجود دارد چیست و چه انتظاراتی از زن ایرانی است.

وی به حضور زنان در همه عرصه ها اشاره و یاد آور شد: در زمان جنگ تحمیلی یک دشمن مشخص بود و زنان پای کار بودند، ولی در حال حاضر ما باید بدانیم که دشمن از جبهه‌های متعدد درحال هجوم به کشور هستند.

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی خاطر نشان کرد: مسئله مهم امروز این است که ما باید بتوانیم شکل جدید زندگی در یک تمدن الهی را به جهانیان عرضه کنیم، در واقع سبک زندگی روح تمدن و زنان سرداران این سبک زندگی هستند.

سعیدی نژاد به مسئله حجاب و عفاف در ایران اشاره و اظهار کرد: زنان محجبه در ایران خودشان حجاب را انتخاب کردند و هیچ اجباری نبوده بانوان محجبه تاثیر گذارترین قشر زنان در ایران هستند و در فضای خاندانی و خانوادگی خود جلوه‌ی مؤثری دارند؛ با یک نگاه ساده در کشور می توان مشاهده کرد که بسیاری از زنان اندیشمند و تحصیلکرده ایرانی خودشان حجاب را انتخاب می‌کنند در حال حاضر از هر ۵ بانوی دانشجوی دکتری ۴ نفر آنان با حجاب کامل اسلامی هستند که این به انتخاب خودشان است.

با انقلاب اسلامی مردم مسلمان در جهان هویت پیدا کردند

در ادامه ندا البدران فعال حوزه زنان در لبنان ضمن ابراز خرسندی از این دیدار در خصوص نحوه محجبه شدن خود عنوان کرد: اگر از من سوال کنند که چرا به شخص دیگر تبدیل شده ام و حجاب را انتخاب کرده ام، می‌گویم دلیلش انقلاب اسلامی ایران است.

وی در ادامه وضعیت حجاب زن ایرانی قبل از انقلاب را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی وضعیت حجاب زنان به گونه‌ای بود که شباهت زیادی به زن غربی داشت و از وضعیت نامطلوبی برخوردار بود.

البدران تصریح کرد: با انقلاب اسلامی مردم مذهبی هویت پیدا کردند؛ زمان انقلاب ۱۹ سال داشتم و با دیدن تلویزیون سوال برایم پیش آمده بود که چرا زنان به خیابان ها آمده اند؛ این اتفاق مقدمه ای بود تا من با دولت اسلامی و امام خمینی آشنا شوم.

وی ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی ایران خیلی از زن های لبنان متحول و متوجه نقش ویژه زن در جامعه شدند.

این فعال حوزه زنان در لبنان به نقش حجاب در زنان لبنانی اشاره و بیان کرد: در لبنان بین زنان حزب الله و زنان شیعه تفاوت‌هایی هست و هر کسی قوانین خودش را در مورد حجاب دارد.

وی افزود: سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که یک زن مذهبی با وجود مرزهای فراوان در فرهنگ جامعه، چه مقدار توان پیشرفت در آن جامعه را دارد.

البدران به موضوع اخلاق زنان در عرصه تبلیغ اشاره و عنوان کرد: مهمترین موضوعی که یک زن در تبلیغ دین باید به آن توجه داشته باشد، اخلاق است و باید با دیگران به خوبی رفتار کند و اینگونه زمینه ساز ارتباط اقشار مختلف مردم با مسائل جامعه باشد.

وی اذعان کرد: زن با اخلاق می‌تواند یک الگوی مناسب برای سایر زنان باشد و در غیر این صورت الگوی مناسبی نمی‌تواند برای زنان جامعه باشد.

ندا البدران یاد آور شد: زمانی که به مسئله حجاب در ایران نگاه می‌کنیم، وضعیت را از گذشته نامطلوب‌تر می‌بینیم و متأسفانه این مهم در لبنان نیز قابل مشاهده است.

البدران ادامه داد: حجاب در هر کشوری یک تعریف دارد، برای مثال در عمان زنان هیچ اجباری برای پوشش ندارند اما باید در برابر دیگران حجاب کامل را رعایت کنند.

وی اظهار کرد: نگاه به یک زن بی حجاب و یا بد حجاب نباید به گونه‌ای باشد که تصور کنیم آن دشمن است، بلکه باید با اخلاق آن را متقاعد کرد.

البدران در پایان این گفتگو به هفته عفاف و حجاب اشاره و تأکید کرد: در ایران یک هفته‌ای به نام عفاف و حجاب نام گذاری شده است و این هفته نباید فقط به موضوع پوشش و لباس خلاصه شود، بلکه عفت یعنی رفتار و اخلاق زن و این مهم باید به مردم توضیح داده شود.

این فعال حوزه زنان گفت: همه دنیا به ایران فخر می‌کنند و آرزو دارند که چنین قوانین و فرهنگ‌هایی در کشور خودشان نیز وجود داشت.