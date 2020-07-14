آیین نامه سامانه حقوق و مزایا به هیئت دولت رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، این سازمان آئین نامه اجرایی «ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداختها به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا» را با هدف ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، تهیه و جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است بر اساس بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کلیه دستگاههای اجرایی که از بودجه عمومی استفاده مینمایند و شرکتهای دولتی مربوطه، به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی موظفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان خود را در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نمایند.
مطابق این بند، از تیرماه امسال تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاههای اجرایی، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت میگیرد.
نظر شما