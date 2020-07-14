اتمام مناسب سازی ۱۱۰بوستان و ۳۰ بازار تره بار تا پایان سال ۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یزدانی در نشستی با محوریت مناسب سازی بوستانها و میادین میوه و تره بار برای استفاده معلولین و توان یابان در سطح شهر تهران که با حضور علیاصغر عینالقضات، مشاور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در امور توان یابان، مختاری، مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران، راد، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، عنقایی، مدیرکل اداره کل برنامهریزی و توسعه امور خدمات شهری، نماینده جامعه ناشنوایان و… برگزار شد، به اقدامات این معاونت در راستای مناسب سازی بوستانها، میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و مجموعه اقدامات سازمان زیباسازی برای این منظور پرداخت و گفت: هر سال تعدادی از بوستانها در مناطق ۲۲ گانه برای استفاده توان یابان عزیز مناسب سازی میشود و تاکنون ۱۱۰ بوستان مناسب سازی شده است و در سال ۹۹ نیز ۲۲ بوستان در دستور کار است.
یزدانی در ادامه گفت: سازمان زیباسازی نیز وظیفه خرید و تأمین تجهیزات لازم همانند ستهای ورزشی، المانهای پارکی، مناسب سازی سرویسهای بهداشتی و… را برای استفاده توان یابان و معلولین عزیز بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه ۲۵۰ میدان و بازار میوه و تره بار در شهر تهران وجود دارد، اذعان کرد: با برنامهریزیهای لازم، تاکنون ۳۰ بازار مناسبسازی شدهاند و ۲۶ بازار جدید در حال ساخت نیز مناسبسازی خواهند شد.
علیاصغر عینالقضات، مشاور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در امور توان یابان نیز در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات معاونت خدمات شهری در راستای مناسب سازی ها، گفت: معاونت خدمات شهری یکی از معاونتهایی است که پیش از اعلام شیوه نامه و دستورالعملهای قانونی اقدامات خوبی را در جهت مناسب سازی بوستانها و میادین آغاز و اجرایی کرده است.
مشاور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در امور توان یابان اظهار کرد: با برنامهریزی های لازم برای چهار معاونت شهرداری تهران، مشاورانی برای معلولین تعیین گردیده است. همچنین برای حفظ کرامت انسانی معلولین و توان یابان عزیز نمایندهای از سوی انجمن ناشنوایان ایران نیز معرفی شده است که همراه ما در این راه خواهد بود.
عینالقضات به همکاریهای خوب میادین میوه و تره بار در راستای مناسب سازی بازارها اشاره کرد و گفت: اقدامات بسیار خوبی نیز در میادین میوه و تره بار به شکل خودجوش و براساس شیوه نامه اعلام شد انجام شده است که جای تقدیر و تشکر دارد.
در ادامه این جلسه عینالقضات، مشاور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در امور توان یابان نکاتی را پیرامون چگونگی مناسب سازی بوستانها، ستهای ورزشی، المانهای پارکی و… مطرح کرد.
گفتنی است در جریان این جلسه مدیران عامل سازمان بوستانها، میادین میوه و تره بار و زیباسازی به ارائه گزارشاتی پیرامون برنامهها و اقداماتشان در راستای مناسب سازی ها پرداختند.
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