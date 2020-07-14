به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس دولتشاهی امروز سه شنبه در سخنانی گفت: با توجه به برخی اختلافات در سنوات گذشته بین چند نفر در سطح شهر، تعدادی از طرفین در تعاقب اقدام به تیراندازی به سوی کارواش طرف مقابل کرده و همچنین با انتشار تصاویر خود با سلاح جنگی در فضای مجازی اقدام به قدرت نمایی کرده بودند.



وی اظهار داشت: افراد خاطی پس از قدرت نمایی و تیراندازی خود را از دید مأمورین مخفی و به محل‌هایی امن گریخته بودند که پس از رصد دقیق و چندین شبانه روز انجام کار اطلاعاتی توسط عوامل کلانتری ۱۵ ولیعصر (عج) مخفیگاه آنان شناسایی، با هماهنگی دستگاه قضائی و طی یک عملیات منسجم و رعد آسا تعداد ۲ نفر از عاملین تیراندازی و قدرت نمایی با سلاح در فضای مجازی دستگیر و تحویل دستگاه قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد بیان داشت: در بحث برخورد با افراد خاطی و افرادی که به هر نحو بخواهند امنیت مردم را خدشه دار کنند پلیس و دستگاه قضائی با شدت و قدرت برخورد و اجازه عرض اندام به آنان نخواهد داد.