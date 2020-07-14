سرپرست وزارت صمت به استان گیلان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان صمت گیلان امروز (سه شنبه) در این باره در گفتگو با خبرنگار با اشاره به سفر عصر فردا سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان گیلان، اظهار کرد: در این سفر بیش از ۱۱ پروژه صنعتی به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه برای اجرای و بهره برداری از این طرح‌ها بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است، گفت: با بهره برداری از این طرح‌ها بیش از ۶۵۰ نفر به صورت مشغول به کار می‌شوند.

فرهاد دلق پوش بازدید از دو واحد صنعتی، رونمایی از طرح داخلی سازی قطعات خودرو بخشی دیگری از برنامه‌های سفر یک روزه سرپرست وزارت صمت به استان گیلان اعلام کرد.