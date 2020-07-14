به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر شد. فهرست‌های انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ است.



گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند.

فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی (۴۲۰۰) - به منظور بازپرداخت اقساط

فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی (۴۲۰۰) - به منظور واردات کالاو خدمات

فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی - اشخاص حقیقی

فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی - اشخاص حقوقی