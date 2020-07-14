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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۵۵

بانک مرکزی اعلام کرد:

فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی منتشر شد

فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی منتشر شد

بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ به روزرسانی و منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر شد. فهرست‌های انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ است.

گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند.

فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی (۴۲۰۰) - به منظور بازپرداخت اقساط
فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی (۴۲۰۰) - به منظور واردات کالاو خدمات
فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی - اشخاص حقیقی
فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی - اشخاص حقوقی

کد مطلب 4974196
محمد امین دژمان

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