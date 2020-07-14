ایجاد ۱۰۰هزار فرصت شغلی در تهران با تامین زیرساخت شهرک های صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی عصر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آب و برق و گاز که از دغدغه‌های سنوات گذشته در استان تهران بود که برای آنها برنامه ریزی شد، به این ترتیب که شهرک‌های صنعتی در گذشته ۵۷۰ لیتر بر ثانیه کسری آب داشتند، که قرار شد، در نیمه اول سال ۹۹ از سه کانال «محمدیه» و سد «نمرود» و نیز چاه‌های زیر زمینی این کسری آب شهرک‌ها در استان تهران جبران شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش برق نیز این دغدغه وجود داشت، که مقرر شد با تأمین مالی از منابع یک سوم در استان از شهرک‌های صنعتی و یک سوم از حوزه شرکت‌های صنعتی برق منطقه‌ای و یک سوم بعدی که حدود ۶۰ میلیارد تومان از محل استانی تأمین شود تا پست‌های لازم در ۶ ماهه اول سال جاری تأمین شود.

رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: نزدیک به ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید با تأمین این زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی استان تهران فراهم خواهد شد و نزدیک به یک هزار واحد تعطیل شده نیز به چرخه تولید باز خواهند گشت و یک هزار و ۴۲۰ واحد غیر فعال نیز دایر شوند و ۱۶۰ واحد که زمین گرفتند کار انجام دهند.

ترکی گفت: آمار شهرک‌های صنعتی در بخش اشتغال و تولید جهش تولید خواهد داشت، البته مشکلات شهرک‌های صنعتی زیرساختی بود که رفع شد و نسبت به واحدهای تولید محور دوم در حوزه جمعیت هلال احمر بود و با توجه به اینکه ۲۰ میلیون نفر در استان تهران وجود دارند این جمعیت به آموزش نیاز دارد و متأسفانه آمار آموزش‌ها ۹.۵ درصد است و تصمیم بر این شد که با اولویت کادر اداری که جمعیت بالایی نیز هست آموزش را آغاز کنند و برنامه‌هایشان را برای آموزش مردم نیز اعلام کنند.

وی گفت: چهار پایگاه اقماری در استان تهران به عنوان پایگاه‌های امدادی در دستور کار است که قرار شد، از اعتبارات ملی و استانی برای آنها استفاده شود.