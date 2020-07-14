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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۲۶

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع)استان ایلام:

۷۰ میلیارد تومان توسط سپاه برای محرومیت زدایی در ایلام هزینه شد

۷۰ میلیارد تومان توسط سپاه برای محرومیت زدایی در ایلام هزینه شد

ایلام- فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع)استان ایلام با اشاره به برنامه های سپاه برای محرومیت زدایی در استان، گفت: تاکنون ۷۰ میلیارد تومان توسط سپاه برای محرومیت زدایی در ایلام هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی عصر روز سه شنبه در نشست احیای کانال‌های کشاورزی در مناطق مرزنشین ایلام در محل استانداری ایلام اظهار کرد: تاکنون ۷۰ میلیارد تومان از اعتبارات قرارگاه محرومیت زدایی سپاه برای احداث خانه‌های محرومین، مسجد، غسالخانه، خانه بهداشت، سالن‌های ورزشی در مناطق دور افتاده و محروم استان هزینه شده است.

وی عنوان کرد: بزرگترین دستاورد پروژه‌های محرومیت زدایی وحدت و همدلی مردم و مسئولان برای رفع مشکلات اقتصادی مردم در شرایط تحریم است.

سردار شاکرمی بیان کرد: ایجاد شبکه‌های آبیاری کشاورزی امیرآباد مهران با یک هزار و ۵۰۰ هکتار، روستای بردی دهلران با ۱۳۰ هکتار، ملک آباد و پل شکسته ملکشاهی با ۱۷۰ هکتار در باغات و اراضی کشاورزی با همکاری سپاه پاسداران، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و امور آب باعث افزایش و رونق تولیدات کشاورزی، اشتغالزایی، مهاجرت معکوس و تقویت امنیت مناطق مرزی ایلام می‌شود.

وی گفت: با احیای قنات امیرآباد توسط سپاه پاسداران یک هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی دشت مهران آبیاری می‌شود.

کد مطلب 4974358

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