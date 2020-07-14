دولت آمریکا فرمان اخراج دانشجویان خارجی را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، روز سه شنبه «آلیسون بوروز» قاضی بخش ایالات متحده اعلام کرد که دانشگاه هاروارد و مؤسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT) با دولت «دونالد ترامپ» در مورد لغو دستورالعمل جدیدی به توافق رسیدند که دانشجویان بین المللی غیرمقیم در آمریکا را به شرکت در کلاسهای حضوری یا اخراج از خاک این کشور ملزم میکرد.
در واقع در پی یک دعوای حقوقی بزرگ، دولت ترامپ یک دستورالعمل پیشنهادی را لغو کرد که در صورت برگزاری دورههای صرفاً آنلاین در فصل پاییز، هزاران دانشجوی بین المللی را وادار به ترک خاک آمریکا میکرد.
اما با پیشنهاد این دستورالعمل از سوی دولت ترامپ، دانشگاه هاروارد و مؤسسه تکنولوژی ماساچوست به همراه صدها دانشگاه و شرکتهای فعال در حوزه فناوری علیه دولت ترامپ اقامه دعوی کردند.
این دانشگاهها، مؤسسات و شرکتهای فناوری این استدلال را مطرح میکنند که این دستورالعمل نه تنها به دانشجویان لطمه میزند، بلکه آمریکا را از میلیاردها دلار درآمدی که سالانه از محل پذیرش دانشجویان بین المللی کسب میشود، محروم میسازد.
افزون بر آن، در این دعوی حقوقی مطرح شد که دستورالعمل مزبور با وادار کردن دانشگاهها به بازگشایی پیش از موعد مقرر [در ارتباط با شیوع کرونا]، سلامت و بهداشت عمومی را به خطر میاندازد.
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