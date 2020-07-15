اصرار به باز بودن سینماها با این شرایط بلبشو برای چیست؟

سید ضیاء هاشمی رییس جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران درباره وضعیت فعلی بازگشایی سینماها و ضوابط و مقررات نظامنامه اکران سال ۹۹ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باعث تاسف است که چهار ماه از سال سپری شده و ما از اسفندماه به طور جدی درگیر ویروس کرونا بودهایم اما همچنان نه شورای صنفی نمایش و نه وزارت ارشاد هیچکدام به تغییر در آیین نامه اکران وقعی ننهادهاند. این در شرایطی است که وقتی آییننامه اکران نوشته و ابلاغ شد هم، با اشکالاتی مواجه بود که باز هم نظر صاحبان آثار را تامین نمیکرد. در شرایط فعلی که ما با کرونا مواجه هستیم و مخاطب رغبت چندانی برای رفتن به سینما ندارد، چرا نباید قوانین نوشته شده را با شرایط فعلی تطبیق دهیم؟ شرایط فعلی، شرایط بحران است و باید برای این شرایط تصمیم بهتری گرفته میشد.
وی در ادامه بیان کرد: امروز که سینماها مکان بسته تلقی میشود و اعلام شده امکان شیوع بیماری در این اماکن مثل مساجد، کلیساها و دیگر اماکن مذهبی، بیشتر است، بهتر نیست به هر قیمتی و تنها برای از سرباز کردن و ارائه آمار، مدعی باز شدن سینماها نباشیم. امروز فیلمی که برای فروش آن بیش از ۳۰ میلیارد تومان پیشبینی شده بود، بعد از گذشت ۲۰ روز تنها ۲ میلیارد فروش برای آن اعلام شده است. چرا باید رسول صدرعاملی (تهیهکننده فیلم شنای پروانه) تحت فشار قرار بگیرد که فیلمش را با این شرایط برای اکران نگه دارد. چرا او به عنوان یک صاحب اثر اجازه ندارد برای فیلمش در شرایط امروز که بحرانی است، تصمیم درست را اتخاذ کند، یا امکان اکران آنلاین را نداشته باشد.
هاشمی تاکید کرد: بهتر است به جای اینکه به فکر ارائه آمار و ارقام باشیم به فکر صاحبان آثار و فیلمهایی باشیم که در شرایط امروز مجبور و یا ناخواسته وارد چرخه اکران شدهاند. اینکه در آیین نامه عنوان شده فیلمی که در سینما اکران شده، نمیتواند آنلاین اکران شود یا فیلمی که از اکران انصراف دهد باید ۶ ماه در نوبت اکران بماند و امکان اکران قبل از ۶ ماه برایش وجود ندارد، دور از انصاف است.
تهیهکننده «شوکران» گفت: باید امروز همانطور که ستاد ملی کرونا برای سلامت همه جامعه تصمیمگیری میکند ما هم برای سلامت اکران و ادامه حیات سینما تصمیم جدی و درستی بگیریم. اینکه تنها بگوییم این آمار و ارقام است و چند سینما فعال هستند و چند سالن در تهران و شهرستان باز و فعال هستند، دلیل بر حل مشکلات معیشتی سالنداران و یا متضرر شدن صاحبان آثار نیست. باید راهکار درستی ارایه دهیم و شیوهنامه اکران را برای شرایط امروز تغییر دهیم. اینکه دست روی دست بگذاریم و بگوییم امروز سینماها باز است هیچ دردی از دردهای سینماداران، صاحبان آثار و پخش کنندگان دوا نمیکند.
وی به وضعیت بلبشو و عدم تعامل مناسب دستگاهها و ارگانها با ستاد ملی کرونا هم اشاره کرد و توضیح داد: متاسفم که وضعیت بلبشویی در اداره کشور به چشم میخورد. ابتدا اطلاعیهای منتشر میشود و مراکزی که باعث تجمع افراد در مکان در بسته است را تعطیل اعلام میکند، اما استانداری و فرمانداری با ابلاغ اطلاعیهای دیگر برخی مراکز از جمله سینماها را مستثنی میکنند! از سوی دیگر شهرداری به سینماهای تحت مدیریتش اعلام میکند که در شرایط فعلی تعطیل باشند. مگر ویروس کرونا گزینشی عمل میکند و مثلاً سالنهایی که در اختیار شهرداری است دچار ویروس میشود اما سالنهای حوزه هنری دچار ویروس نمیشود!؟
هاشمی در پایان گفت: کانالهای خبری تلویزیون هم به صورت گسترده زیرنویس تعطیلی مراکز فرهنگی را اعلام میکنند و مخاطب را که با تصمیمات هیجانی دچار سردرگمی شده را به تردید و دودلی میکشاند. به نظر میرسد همه دست به دست هم دادهاند تا چراغ سینما را خاموش و با این سیاست هنر صنعت سینما را نابود کنند.
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