ترامپ از لغو ویزای دانشجویان بین المللی عقب نشینی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسی ان ان، به گفته یک قاضی دولت فدرال آمریکا، دولت ترامپ قانون منع ورود دانشجویان بین المللی به این کشور را که کلاس های درس آنها به صورت آنلاین برگزار می شود لغو کرده است.

این درحالی است که کمتر از یک هفته قبل اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دانشجویانی که کلاس های درس آنها به دلیل شیوع ویروس کرونا آنلاین برگزاری می شود، باید این کشور را ترک کنند یا به دانشگاه های دیگر منتقل شوند.

یکی از افراد آگاه به امر فاش کرد کاخ سفید از این قانون پیشنهادی عقب نشینی کرده است. البته به گفته یک منبع آگاه دیگر کاخ سفید اکنون این قانون را برای دانشجویان جدید اجرا خواهد کرد.

به گفته آلیسون بروگس یک قاضی آمریکایی، دولت آمریکا به جای این قانون، سیاستی را اجرا می کند که قبلا از ماه مارس در حال اجرا بود. سیاست پیشین انعطاف پذیری بیشتری برای دانشجویانی فراهم می کرد که در دانشگاه هایی با کلاس های کاملا آنلاین ( به دلیل شیوع ویروس کرونا) تحصیل می کردند.

این در حالی است که دو دانشگاه هاروارد و MIT به دلیل این اقدام از اداره گمرک و مهاجرت آمریکا شکایت کرده بودند. همچنین ۱۳ شرکت فناوری از جمله گوگل، فیس بوک، مایکروسافت و توئیتر نیز مخالفت خود با این تصمیم درباره دانشجویان بین المللی را اعلام کرده بودند.