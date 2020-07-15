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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۵

دژپسند:

گمرک در ۲۰ ماه گذشته تحولات چشم گیری داشته است

گمرک در ۲۰ ماه گذشته تحولات چشم گیری داشته است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر چه با گمرک مطلوب و هوشمند فاصله داریم، اقدامات مناسبی در پیاده سازی رویه های هوشمند و نوین صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، فرهاد دژپسند در نشست با رئیس کل و معاونین گمرک ضمن تشکر از عملکرد رو به جلوی گمرک اظهار داشت: گمرک در ۲۰ ماه گذشته شاهد تحولات خوبی بوده است، اگر چه با گمرک مطلوب و هوشمند فاصله دارد، اما در حوزه خدمات رسانی به مشتریان و خدمات گیرندگان، ضمن حفظ اصول و وظایف قانونی، اقدامات مناسبی در پیاده سازی رویه‌های هوشمند و نوین داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگرچه دستاوردهای گمرک در همه حوزه‌ها چشم گیر بوده و این اقدامات، به ناگاه ایجاد نشده و بهبود در روش‌ها و ساختارها، حرکت‌ها و تحول در گمرک با تلاش همکاران از سال‌های گذشته شروع شده و تاکنون ادامه دارد.

دژپسند تاکید کرد: اگر امروز خدمات گیرندگان و مسئولین قدردان گمرک هستند باید بیشتر تلاش کرد و دستاوردهای خوب را با تلاش و دقت بیشتر و همدلی مدیران و کارشناسان حفظ کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: گمرک باید همیشه به سمت اوج در حرکت باشد و نباید این روند رو به رشد متوقف شود. نقش گمرک در اقتصاد کشور اهمیت به سزایی دارد.

کد مطلب 4974538

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