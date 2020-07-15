عفاف مختص بانوان نیست/ حجاب یک فرایند است برای رسیدن به عفاف

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالله سلطانی شایان عضو کمیته علمی حجاب و عفاف وزارت ارشاد و پژوهشگر در برنامه «گفتگوی فرهنگی» رادیو گفتگو در رابطه با زیبایی شناسی پوشش گفت: در تمدن اسلامی یک شیء زیبا به معنای برخورداری از تناسب و تعادل است کمااینکه در ایران باستان نیز همین زیبایی یعنی زیبایی کاربردی و در خدمت انسانیت مد نظر بوده است.
وی افزود: حجاب مانعی برای حضور بانوان در جامعه نیست بلکه مقابلهای برای عرضه شدن جنس زن به عنوان کالاست.
عضو کمیته علمی حجاب و عفاف وزارت ارشاد اظهار کرد: حجاب یک فرآیند است تا انسان بتواند به عفاف برسد، این موضوع را دقیقاً میتوان به گردو تشبیه کرد که پوسته همان حجاب و عفاف مغز گردوست یعنی اگر حجاب نباشد عفافی هم وجود ندارد و در حقیقت حجاب باید به عفت درونی در انسان منجر شود اما ما بیشتر تمرکزمان را روی پوسته قرار دادیم و به مغز و محتوای آن ورود نکردیم.
حجت الاسلام سلطانی با تذکر این نکته که عفاف مختص بانوان نیست گفت: متاسفانه به محض اینکه اسم عفاف برده میشود خیلیها تصور میکنند فقط خانمها باید عفیف باشند درصورتیکه خطاب آیه ۳۰ سوره نور ابتدا به مردهاست و بعد به خانمها.
این پژوهشگر افزود: معمولاً به محض اینکه اسم حجاب برده میشود ما وجود زن و دختر را در عرصه اجتماعی بررسی میکنیم درصورتیکه اینطور نیست و تنها یک قسمت از حضور زن در عرصه اجتماع به دلایلی در قالب حجاب قرار میگیرد.
عضو کمیته علمی حجاب و عفاف وزارت ارشاد مطرح کرد: ما در فرهنگ و تمدن غرب از نشانه به معنا میرسیم یعنی با شنیدن چند موسیقی و فیلم سینمایی به قالب آنها پیی بریم اما قالب اسلامی کاملا برعکس است یعنی باید از معنا به نشانه برسیم و اینطور هم نیست که با مشاهده چند مسجد به مفهوم معماری اسلامی پی برد زیرا مسجد در ایران و دیگر کشورهای اسلامی متفاوت است این مسئله در مورد حجاب هم صدق میکند یعنی خداوند در آیاتی از قرآن کریم جنس زن را معنا کرده و در آیات دیگر، محدودیت حجاب را از محارم مانند دایی و عمو برداشته است.
حجت الاسلام سلطانی در رابطه با اینکه گردش مالی چادر به نسبت خیلی از پوششهای دیگر در ایران خیلی کم است گفت: معمولاً کسانی که در گیشههای فروش هستند متناسب با دریافت و ذائقه مخاطب میفروشند و این نشانه میدهد که ما باید یک پله عقب تر رفته و به تغییر ذائقه مخاطب توجه کنیم. در جریان پوشش و مد هم یک تغییر ذائقه صورت گرفته و در اقتصاد هنر نیز فرهنگ به کالا تبدیل شده است.
وی با اشاره به توضیح علامه طباطبایی درمورد واژه عفاف در تفسیر «المیزان» گفت: نفس و وجود انسان قوای متعددی دارد که شهوت یکی از این قواست. اگر شهوت به افراط برسد به آن "شره" به معنای حرص شدید میگویند که در اسلام رد شده و آن قسمتی هم که به خمودگی میرود و تفریط میشود نیز در اسلام پذیرفته نیست یعنی بانوی مسلمان اجازه ندارد که خموده باشد و همیشه باید نشاط خود را حفظ کند.
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