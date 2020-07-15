اولین تولید ملی داروی کووید-۱۹ از هفته آینده عرضه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی وزیر بهداشت پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره کمبود داروهای مربوط به بیماری کووید _۱۹ گفت: بیماری کووید _۱۹ هنوز هیچ داروی مؤثر و قابل اعتمادی در دنیا ندارد، اما «رمدسیویر» و «فاویپیراویر» داروهایی هستند که همکاران ما تجویز می‌کنند.

وی افزود: اما تولید و توزیع این داروها به خصوص رمدسیویر که در آمریکا و اروپا هم تاکیداتی بر اثر بخشی آن وجود دارد مورد سو استفاده برخی شیادان قرار گرفت و مردم با قاچاق این فرآورده و فرآورده جعلی آن مواجه شدند.

وزیر بهداشت در ادامه اظهار داشت: اگرچه این دارو هنوز در لیست دارویی ما قرار نگرفته اما به دلیل اینکه برخی همکاران ما اعتقاد دارند که اثر بخشی خوبی دارد ما از دیروز آن را به اندازه کافی توزیع کردیم و از هفته آینده اولین تولید ملی این دارو نیز عرضه خواهد شد و دیگر کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت.