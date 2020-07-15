عرضه اولین تولید ملی داروی «رمدسیویر» از هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، گفت: هیچ داروی مؤثر قابل اعتمادی در دنیا در خصوص کرونا وجود ندارد اما ما دو داروی «رمدسیویر» و «فاویپیراویر» که برخی از همکاران تجویز میکردند و به خصوص این که در آمریکا و اروپا تاکیداتی بر اثر بخشی آن بود را دیروز به اندازه کافی توزیع کردیم.
وی افزود: متأسفانه یکسری شیادان در قاچاق این فرآورده دارویی و جعل آن اقداماتی کردند.
وزیر بهداشت گفت: دو داروی «رمدسیویر» و «فاویپیراویر» که در برخی بیماران کرونایی اثربخش بوده را به مقدار کافی توزیع کردیم.
وی افزود: از هفته آینده تولید ملی داروی رمدسیویر در کشور آغاز میشود و ما کمبودی در این خصوص نخواهیم داشت.
وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به همراهی مردم و کمک مسئولان، امروز وضعیت مطلوبتری نسبت به روزهای گذشته داریم و بیماری در استانهای کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان تا حد زیادی کنترل شده است، گفت: موارد ورودی به بیمارستانها بسیار کمتر از قبل است و بیماران بستری و مرگ و میر رو به کاهش است.
وی با بیان اینکه البته نگران استانهای مازندران، خراسان رضوی، تهران و البرز هستیم، افزود: امیدواریم بتوانیم در این استانها نیز بیماری را به زودی کنترل کنیم.
نمکی از موافقت رئیس جمهور با برخی از تفویض اختیارها به کمیتههای استانی مبارزه با کرونا خبر داد و گفت: در کمیتههای استانی مبارزه با کرونا تصمیمات خوبی برای محدودیتهای جدید گرفته شده و اگر این روال را تا دو هفته آینده خوب دنبال کنیم، در کاهش بیماری بسیار موثر خواهد بود.
وزیر بهداشت به وضعیت تهران اشاره کرد و افزود: تصمیمات اتخاذ شده درباره محدودیتهای یک هفتهای پیش از این از سوی ستاد استانی مبارزه با کرونا در تهران به دستگاههای مختلف ابلاغ شده است. یک هفته با این آهنگ پیش خواهیم رفت و اگر اثرات کمتر از آنچه که انتظار داشتیم، بود، محدودیتهای بیشتری در نظر خواهیم گرفت.
نظر شما