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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۳

با صدور پیامی؛

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی درگذشت موسی علمی را تسیلت گفت

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی درگذشت موسی علمی را تسیلت گفت

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی با صدور پیامی درگذشت موسی علمی پیشکسوت نشر را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در پیامی درگذشت موسی علمی از پیشکسوتان عرصه نشر و کتاب را تسلیت گفت.

در متن این‌پیام آمده است:

خبر درگذشت موسی علمی که سال‌های زیادی از عمر خود را در خدمت به عرصه فرهنگ و کتاب صرف کرد، موجب اندوه فراوان شد.

آن‌مرحوم عضو خاندانی بود که بیش از یک‌قرن در صنعت نشر کشور فعالیت کرده و با مدیریت چندین کتابفروشی و انتشارات، نامی آشنا و نیکو از خود در تاریخ نشر و کتاب ثبت کرد.

خدمات ارزشمند و گرانبها و تلاش‌های مستمر  و پرثمر زنده‌یاد موسی علمی در ترویج کتاب و کتابخوانی در خاطره‌ها جاوید خواهد ماند.

روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران فقدان این پیشکسوت عرصه نشر و کتاب را به همه اهالی فرهنگ و خانواده آن‌زنده یاد تسلیت می‌گوید و از درگاه خدای سبحان برای آن‌مرحوم طلب غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر مسالت دارد.

کد مطلب 4974744

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