به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در پیامی درگذشت موسی علمی از پیشکسوتان عرصه نشر و کتاب را تسلیت گفت.
در متن اینپیام آمده است:
خبر درگذشت موسی علمی که سالهای زیادی از عمر خود را در خدمت به عرصه فرهنگ و کتاب صرف کرد، موجب اندوه فراوان شد.
آنمرحوم عضو خاندانی بود که بیش از یکقرن در صنعت نشر کشور فعالیت کرده و با مدیریت چندین کتابفروشی و انتشارات، نامی آشنا و نیکو از خود در تاریخ نشر و کتاب ثبت کرد.
خدمات ارزشمند و گرانبها و تلاشهای مستمر و پرثمر زندهیاد موسی علمی در ترویج کتاب و کتابخوانی در خاطرهها جاوید خواهد ماند.
روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران فقدان این پیشکسوت عرصه نشر و کتاب را به همه اهالی فرهنگ و خانواده آنزنده یاد تسلیت میگوید و از درگاه خدای سبحان برای آنمرحوم طلب غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر مسالت دارد.
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