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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۹

صبح امروز

موسی علمی، پیشکسوت صنعت نشر کشور درگذشت

موسی علمی، پیشکسوت صنعت نشر کشور درگذشت

موسی علمی، از خاندان علمی و مدیر کتابفروشی قدیمی علمی و از دست اندرکاران نشر علمی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی علمی از اعضای خاندان علمی، مدیر کتابفروشی علمی و از دست‌اندرکاران نشر علمی و سخن، صبح امروز سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ در اثر بیماری درگذشت.

او فرزند محمدعلی علمی بزرگترین پسر محمداسماعیل علمی و بنیانگذار شرکت تضامنی چاپ علمی بود که همراه با برادرانش ۸ انتشارات و چندین کتابفروشی را اداره می‌کردند. موسی علمی، کتابفروشی علمی را که کهن‌ترین میراث خاندان بود، در اختیار داشت، کتابفروشی کهن سالی که از جنگ جهانی دوم بر جا بود اما در سال‌های اخیر، تعطیل شده بود.

او عضو خانواده علمی بود، خاندانی که بیش از ۱۰۰ سال است در کار چاپ هستند و انتشارات زیادی را مدیریت کرده و می‌کنند، خاندان علمی یکی از مهم‌ترین خاندان‌های نشر در ایران هستند که در حیطه چاپ و انتشار کتاب فعال بوده‌اند، خاندانی که بخش مهمی از تاریخ صنعت نشر با نام آنان پیوند خورده است.

کد مطلب 4973686

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