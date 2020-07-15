«نجلا» اربعین پخش می شود/سریال مناسبتی شبکه سه در حال تصویربرداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری سریال «نجلا» به کارگردانی خیرالله تقیانی‌پور و تهیه‌کنندگی سعید سعدی این روزها در لوکیشن بوستان ولایت با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی در حال انجام است.

این مجموعه در ۱۵ قسمت برای پخش از شبکه سوم سیما در ایام اربعین حسینی آماده خواهد شد.

حسام منظور، سارا رسول‌زاده، ملیکا شریفی‌نیا، مصطفی ساسانی، سوگل طهماسبی، جواد پورزند، علی غابشی، مرتضی شاه‌کرم، وحید نفر، بدرالسادات برنجانی، محسن پوشانی، محسن سلیمانی، سجاد دیرمینا، ابراهیم گله‌دارزاده و (با هنرمندی) هدایت هاشمی، سیدمهرداد ضیایی و آزیتا حاجیان گروه بازیگران این پروژه تلویزیونی را تشکیل می‌دهند.

دیگر عوامل پشت دوربین «نجلا» عبارتند از: نویسندگان: مهدی حمزه، سیدحسین امیرجهانی، هادی قربانی، مدیر فیلمبرداری: سیروس عبدلی، مشاور و مدیر هنری: محمدرضا شجاعی، ناظر کیفی: امیر ابیلی، طراح صحنه و لباس: امیر ملک‌پور، طراح چهره‌پردازی: سیدجلال موسوی، مدیر صدابرداری: محمد شیوندی، تدوین: مهدی سعدی، صداگذار: مهرداد جلوخانی، موسیقی: مسعود سخاوت‌دوست، دستیار اول کارگردان: محمدرضا اصلی، مدیر برنامه‌ریزی: محمدجواد سعدی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، منشی صحنه: ماهگل کرامتی، مدیران تولید: یاسر سلیمانی، جواد سلیمانی، دستیاران کارگردان: محسن بهجت، حسین دمیرچی، محمدامین وحیدنیا، دستیار برنامه‌ریز: شیدا مقدری، عکاس: سمیه میری، جلوه‌های ویژه میدانی: رضا ترکمان، جلوهای ویژه بصری: حسن پیله‌ور، حرکات بدلکاری: امیرحسین خنجری، تصویربردار پشت صحنه: مهفام هاشمی، مسوول گویش عربی بازیگران: علی غابشی، دستیار طراح صحنه: جواد فاضلی، دستیار طراح لباس: محمود بیاتی، دستیار تدوین: مهدیه فرزین، گروه دکور: سعید بالاخانی، سهراب عظیمی‌پور، مدیر صحنه: مصطفی آذرنوش، دستیاران صحنه: علیرضا موسوی، شهاب خنجری، مرتضی آتش‌زر، دستیاران لباس: بهرام میرصمدزاده، آزاده کرمی، سرپرست اجرای گریم: جمال بیات، مجری آقایان: امیرمحمد دوستی، مجری بانوان: نسترن ربیعی، نسیم رضازاده، دستیاران صدا: رسول هادی، شهاب موسی، فیلمبردار: سیدهادی حسینی‌پویا، دستیار اول فیلمبردار: حمید داس‌دار، دستیاران فیلمبردار: علیرضا فتحی، میثم سخایی، ایمان سرلک، مسعود حبیبی، متین محمدی، مدیر مجری طرح: موسسه سینمایی فدک فیلم.