حمایت و پشتیبانی از کارفرمایان و کارگران/گسترش پوشش بیمه های جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش زیر اهم اقدامات معاونت بیمهای در بازه زمانی سال ۹۸ لغایت تیر ماه ۹۹ مرور میشود:
الف: اهم اقدامات انجام شده:
۱. حمایت و پشتیبانی از مشاغل رسمی، بنگاههای تولیدی، کارفرمایان و کارگران.
• امهال ۲۰ درصد حقبیمه سهم کارفرمایی کارگاههای آسیب پذیر ازبیماری کرونا (برای صنوف شغلی دهگانه)
• اجرای بخشنامه ۱۷ بندی مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در راستای رونق تولید در سال ۹۸ و تداوم آن در سال جاری
• تفویض اختیار تقسیط بدهی کارفرمایان به ادارات کل استانها و تقسیط بدهی کارفرمایانی که توان پرداخت بدهیهای معوقه را به صورت یک جا نداشته، به میزان ۴۵ قسط
• حذف تمدید دفترچههای درمانی بیمه شدگان و کاهش ۳۸ میلیون بار مراجعه به شعب و کارگزاریها
• نامنویسی غیرحضوری بیمه شدگان اجباری مشمول قانون تأمین اجتماعی از طریق کارفرما
• پرداخت علیالحساب غرامت دستمزد ایام استراحت پزشکی بیمه شدگان صرفاً با ارائه نسخه تجویز پزشک و بدون معرفی بیمه شده به مراجع پزشکی جهت تأیید استراحت
• تمدید صدور دفترچه درمانی در سراسر کشور
• ارائه خدمات به فرزندان ذکور بیمه شدگان و مستمری بگیران با ارائه کارت دانشجویی دارای اعتبار یا برنامه هفتگی و زمانبندی آموزشی در ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ بجای گواهی اشتغال به تحصیل
• اخذ صورت مزد و حقوق افراد شاغل در اجرای پروژههای مربوط به پیمانکاران طرحهای عمرانی بدون مراجعه مقاطعهکار به شعب سازمان
• لغو جلسات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات از تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۸ و رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی با هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا
• تمدید مهلت پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، باربران، بیمه خادمین مساجد، قالیبافان و توافقی تا پایان اردیبهشت ۹۹
• حذف انجام معاینات پزشکی در بدو قرارداد بیمه شدگان خاص تا پایان اردیبهشت ۹۹
• پرداخت بیمه بیکاری به کارگرانی که به دلیل شیوع بیماری کرونا بیکار شدهاند به مبلغ ۵۸۷ میلیارد تومان (لغایت پایان فروردین)
۲. رونق تولید و تسهیل و بهبود فضای کسب و کار
• اجرای طرح مشوق بیمهای سهم کارفرما جهت اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی (ماده ۷۱ برنامه ششم توسعه)
• تمدید اجرای تصویب نامه شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان بخش خصوصی صرفاً در آخرین سال مالی با لحاظ مستثنیات آن
• تعدیل ضرایب حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
• تعدیل حق بیمه قراردادهای حمل بار و مسافر از ۷ درصد به ترتیب ۴ درصد و ۵ درصد
• ابلاغ بخشنامه مربوط به صدور مفاصا حساب قراردادهای منعقده حوزه فناوری اطلاعات بدون اعمال هرگونه ضریب حق بیمه و دریافت حق بیمه براساس لیستها ارسالی و بازرسی دفاتر قانونی
• اختصاص شعب تخصصی جهت تمرکز لیست و پرداختهای حق بیمه کارکنان شرکتهای دانش بنیان، صدور مفاصا حساب قراردادهای منعقده شرکتهای مزبور بدون اعمال هرگونه ضریب حق بیمه و براساس لیستها ارسالی و بازرسی دفاتر قانونی
۳. تعمیم و گسترش پوششهای بیمهای جدید بر اساس تغییرات ساختار بازار کار (تفاهم نامه)
شناسایی گروههای فاقد پوشش و ایجاد پوشش بیمهای جدید به گروههای زیر از طریق انعقاد قرارداد توافقی با مراجع و نهادهای ذیربط
• گسترش پوشش بیمهای به اعضا شرکت خدمات خودرو رفاه ایرانیان
• گسترش پوشش بیمهای به اعضا سازمان نظام مهندسی معدن
• گسترش پوشش بیمهای به اعضا نظام مهندسی ساختمان
• بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات
• بیمه راکبین و نمایندگیهای پیک موتوری
• بیمه دانشجویان دانشگاه
• بیمه وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه
۴. گفتمان و تعامل با مراجع فرا سازمانی در راستای تبیین و پیاده سازی امور بیمههای اجتماعی
• تهیه تفاهم نامه تبادل اطلاعات فیمابین سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ایضا ًتهیه پیشنویس مصوبه هیأت وزیران مبنی بر درخواست اطلاعات از سازمان امور مالیاتی موضوع تبصره ۴ همان ماده
• انعقاد تفاهم نامهها با وزارتخانهها و مراجع ذیمدخل کشور پیرامون حقبیمه «قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فیمابین دانشگاهها، مراکز علمی، آموزشی و نیز قراردادهای منعقده مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان و قراردادهای انفورماتیک شرکتهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات با موضوع عدم اعمال ضریب حق بیمه قرارداد
• انعقاد تفاهمنامههایی با جامعه حسابداران رسمی ایران جهت تسهیل و تسریع در امور بازرسی دفاتر قانونی و جلب رضایت کارفرمایان
• انعقاد تفاهم نامه با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص تبیین عوارض مشمول کسر حق بیمه و ایجاد وحدت رویه فیمابین واحدهای اجرایی سازمان و مراجع صدور پروانه
• انعقاد توافق نامه سازمان با وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اسناد خزانه
• انعقاد تفاهم نامه با سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص نحوه بیمه پردازی خادمین مساجد
• ساماندهی و مساعدت در بازنشستگی آتش نشانان
• مساعدت با بیمه شدگان قالی باف در جهت تداوم بیمه پردازی در مواقعی که خارج از مهلت نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام مینمایند.
• تفاهم با سازمان شهرداریها و دهداریهای سراسر کشور بابت ساماندهی و پوشش بیمه رانندگان درون شهری
۵. بستر سازی و فراهم کردن زمینه بمنظور پایدار سازی منابع سازمان
• شناسایی تعداد ۳،۳۱۰،۰۰۰ رکورد دارای همپوشانی بیمهای با سازمان بیمه سلامت و ابطال بیش از ۲۰۰ هزار دفترچه درمان سازمان
• فراهم نمودن امکان انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (زنان خانه دار) همزمان با دریافت مستمری بازماندگان جهت فرزندان اناث
• فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات بازرسی دفاتر قانونی کارگزاریهای همجوار برای استانهای متقاضی و فاقد مجری.
• مختوم نمودن ارتباط بیمهای بیش از ۲۸۰،۰۰۰ نفر از بیمه شدگان کارگران ساختمانی به دلیل عدم اشتغال بکار آنان در مشاغل ساختمانی
• تهیه بسته اصلاحات پارامتریک و گفتگو و چانه زنی با مراجع تصمیم گیر جهت اجرای بسته مزبور
۶. هوشمندسازی اداری و استقرار نظام الکترونیک
• راه اندازی سامانه ارسال پیامک به کارگران ساختمانی در خصوص اعلام اتمام اعتبار کارت مهارت فنی
• ارسال پیامک ماهانه میزان کارکرد، دستمزد و شغل به بیمه شدگان
• ساخت سامانه مشترک بیمه بیکاری (سابک) با همکاری وزرات متبوع و اجرای آن در ۹ اداره کل کشور
• ساخت سامانه متمرکز مستمری و انتشار آن در ۱۱ اداره کل
• متمرکز نمودن سیستم تعهدات کوتاه مدت و بیمه بیکاری در کل کشور
• پیاده سازی طرح نامنویسی متمرکز کارگاه و پیمان
• اجرای سیستم جامع کمیسیونهای پزشکی
• راه اندازی سیستم ارسال پیامکی آرا، قرارهای صادره و دعوتنامه از طریق وب سرویس برای دستیابی به اهداف دولت الکترونیک
• سیستم کنترل دستمزد مشمول کسر حق بیمه جهت بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری
• اجرای آزمایشی سیستم حساب انفرادی متمرکز و حذف درخواست و اعلام سوابق مابین شعب
• اجرای کامل درگاه غیرحضوری ارائه خدمات به کارفرمایان و بیمه شدگان خاص
• اجرای طرح عملیاتی متمرکز مغایرت گیری لیست پرداختی به مستمری بگیران با همکاری اداره کل مالی
• ایجاد و گسترش خدمات غیرحضوری در حوزه تعهدات بلندمدت شامل اخذ درخواست بازنشستگی، مشاهده فیش حقوقی، مشاهده شماره حساب واریز مستمری، صدور گواهی حقوق، مشاهده حکم افزایش سالیانه مستمری، نحوه محاسبه مبلغ مستمری براساس قوانین عام تأمین اجتماعی
• توسعه طرح آرشیو پرونده الکترونیک:
o جمعاً در ۳۰۰ شعب سطح کشور، پروندههای حوزه فنی بیمه شدگان و مستمریها به اتمام رسیده است.
o اتمام اجرای پروژه در ۶ اداره کل (ادارات غرب و شرق، البرز، شهرستانهای تهران، قزوین، گلستان)
o در ۷ اداره کل به میزان ۸۰ درصد پیشرفت برنامه و سایر ادارات نیز در حال اجرای طرح
(ایلام، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، یزد)
۷. تجمیع، تنقیح، روانسازی و تلخیص ضوابط، بخشنامهها و دستورالعملها:
• تهیه و تدوین بخشنامه تنقیح و تلخیص بازرسی دفاتر قانونی
• تهیه و تدوین بخشنامه تنقیح و تلخیص بیمههای اختیاری
• تهیه و تدوین بخشنامه تنقیح و تلخیص بیمههای توافقی
• بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامهها و دستورات اداری مربوط به حق بیمه کارفرمایی کارگران ساختمانی و رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون و برون شهری
• تهیه و تنظیم بخشنامه جدید بازرسی کارگاهی
• تهیه و تدوین شیوه نامه همپوشانی بیمه درمان فیمابین سازمانهای بیمهگر پایه
• صدور بخشنامه پرداخت حق بیمه بصورت کسری از ماه
۸. اجرای سیاستهای ۱۳ گانه اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری موضوع برقراری حمایتهای مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندیهای آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار
• پرداخت ۷۲ هزار میلیارد ریال به بیش از ۲۴۲۰۰۰ نفر مقرری بیمه بیکاری بصورت ماهانه
ب: برنامههای عملیاتی سال ۱۳۹۹ معاونت بیمهای در تناظر با راهبردهای بخشی سازمان
أ. مدیریت مصارف
- نظارت بر مصارف تعهدات قانونی
- ساماندهی و پایش عملکرد واحدهای اجرایی در خصوص بررسی اشتغال به کار بیمه شدگان قالیباف و شاغلان صنایع دستی شناسه دار
- ایجاد سامانه جامع مشاغل سخت و زیانآور
- پیشگیری از ایجاد و ارائه راه کارهای شناسایی و حذف سوابق پرداخت حق بیمه من غیرحق
ب. بهبود منابع:
- شناسایی گروههای شغلی فاقد پوشش بیمهای به منظور جذب گروههای جدید و گسترش پوشش بیمهای
- متمرکز نمودن کل ساختار وصول حق بیمه
- ایجاد و راه اندازی واحد اجراییات الکترونیک و سامانه اموال بازداشتی
- واگذاری مدیریت بازرسی دفاتر قانونی به ادارات کل استانها
ت. اصلاح فرآیندها و ساختار نظام اطلاعاتی سازمان از طریق بهبود فرآیندها، برون سپاری و گسترش خدمات غیرحضوری و متمرکز نمودن امور
- توسعه آرشیو پرونده الکترونیک
- سامانه متمرکز مستمریها
- طراحی سیستم متمرکز اجرای ماده ۹۰ ق. ت. ا
- سیستم متمرکز محاسبه حقالزحمه کارگزاریها
- ایجاد و توسعه پرونده الکترونیک
- ایجاد سامانه متمرکز بازرسی از دفاتر قانونی
- غیرحضوری نمودن درخواست احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان
- برون سپاری انجام امور مرتبط با ماده ۹۰
- ایجاد و راه اندازی درگاه درخواست ارائه خدمات غیرحضوری (کارفرمایان و بیمه شدگان)
- برون سپاری فرآیندهای جدید کارگزاریهای رسمی (ارائه گواهی کسر از حقوق و کسر اقساط مستمری بگیران شناسایی اموال منقول و غیر منقول کارفرمایان مدیون، پرونده الکترونیک)
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