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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۷

هفته بیست و پنجم لیگ برتر؛

تصمیم ناگهانی سازمان لیگ برای تعویق ۲ روزه دیدار پرسپولیس و فولاد

تصمیم ناگهانی سازمان لیگ برای تعویق ۲ روزه دیدار پرسپولیس و فولاد

زمان برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان تغییر کرد. این مسابقه در چارچوب هفته بیست و پنجم قرار بود فردا پنجشنبه برگزار شود اما به روز شنبه موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان که قرار بود پنجشنبه هفته جاری برگزار شود به دلیل رعایت قرنطینه از سوی باشگاه اهوازی به تعویق افتاد.

طبق تصمیم ناگهانی سازمان لیگ، دیدار شاگردان یحیی گل محمدی در پرسپولیس با بازیکنان فولاد، دو روز به تعویق افتاد تا قرنطینه ۱۴ روزه فولادی‌ها بابت داشتن بیش از ۲۵ درصد مبتلا به کرونای آنها رعایت شود. این تصمیم به خاطر نامه دریافتی از ایفمارک و تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی اتخاذ شده است.

سازمان لیگ فوتبال در حالی تصمیم به تعویق ناگهانی زمان برگزاری این دیدار گرفت که نشست خبری قبل از بازی سرمربی پرسپولیس را نیز برگزار کرد و دو تیم اقدام به تهیه هتل برای اسکان قبل از بازی نیز کرده اند.

دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان از هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر برگزار می‌شود.

کد مطلب 4974894
مهدی مرتضویان

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