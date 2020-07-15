۳۱ پروژه در سامانه تقاضا و عرضه پژوهش به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی عتف، پیام چینی فروشان در خصوص سامانه ساتع گفت: سامانه ساتع با هدف رفع نیازمندی‌­ها و مشکلات فناورانه دستگاه­‌های اجرایی کشور توسط توانمندی‌­های پژوهش و فناوری موجود در دانشگاه­‌ها، پژوهشگاه­‌ها، شرکت‌­های دانش‌بنیان و واحدهای فناور کشور در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و راه‌­اندازی شده است.

مسئول امور پژوهش فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی عتف در ادامه افزود: این سامانه بستری جهت تبادل فناوری و تسهیل فرایند ارتباط میان عرضه­‌کنندگان فناوری و متقاضیان آنهاست که باعث تغییر رویکرد فعالیت­‌های علمی و پژوهشی کشور به مسئله محوری، ایجاد فضای مناسب برای شکل­‌گیری اقتصاد دانش بنیان، انتقال نتایج دستاوردهای پژوهشی از مراکز علمی و پژوهشی و شرکت­‌های دانش بنیان داخلی به صنایع کشور می‌­شود.

وی در ادامه اظهار داشت : علی‌رغم وجود موانع و چالش­‌های متعدد، در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از سوی شرکت­‌ها، بانک‌­ها و موسسات دولتی به حساب خزانه­‌داری کل کشور بابت اجرای قراردادهای ثبت شده در سامانه ساتع واریز گردید؛ که مبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال، بر اساس میزان پیشرفت پروژه­‌ها، به آنها پرداخت شد.

چینی‌فروشان در خصوص اجرای دقیق فرایند ورود و ثبت از طرف شرکت­‌ها، بانک‌­ها و موسسات دولتی به سامانه ساتع تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به نوپا بودن این سامانه و ناآشنایی بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی با فرایند اجرایی سامانه، بسیاری از گزارش‌­های پیشرفت با تأخیر از سوی مجریان پروژه­‌ها جهت بررسی در سامانه به ثبت رسید که باعث به تعویق افتادن پرداخت‌­ها گردید، همچنین فرایند طولانی ثبت و انعقاد قراردادها توسط دستگاه‌­های اجرایی باعث شده بیشتر قراردادها در نیمه دوم سال منعقد شود.

مسئول امور پژوهش و فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی مشخصات پروژه‌های تبت شده در این سامانه گفت: براساس اطلاعات موجود در سامانه ساتع، حدود ۱۰۰ پروژه به ثبت رسیده در سامانه دارای میزان پیشرفت بیشتر از ۵۰ درصد بوده‌­اند که از میان آنها ۳۱ پروژه پژوهشی خاتمه یافته است. در مجموع ۵۱ گزارش، ۳ کتاب، ۳ مقاله، ۶ مورد توسعه فناوری و ۴ مورد تغییر در فناوری‌های موجود از اجرای این پروژه‌ها حاصل شده است. از دیگر دستاوردهای این پروژه‌­ها می‌­توان تولید ماشین‌آلات، تجهیزات و نرم‌افزار یارانه‌ای اشاره کرد.

وی میانگین کلی پیشرفت پروژه­‌های ثبت شده در سامانه ساتع برابر ۲۱ درصد اعلام کرد.

چینی‌فروشان در پایان ضمن تشکر از شرکت‌­ها، بانک­‌ها و موسسات دولتی بابت ثبت به موقع و دقیق اطلاعات افزود: با توجه به تجربیات کسب شده طی ۲ سال راهبری این سامانه توسط دبیرخانه شورای عالی عتف، همچنین همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه­‌داری کل کشور در طراحی سازوکارها جهت تسهیل و روانکاری فرایندهای اجرایی شاهد دستاوردهای بهتری در سال ۱۳۹۹ خواهیم بود.