۳۱ پروژه در سامانه تقاضا و عرضه پژوهش به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی عتف، پیام چینی فروشان در خصوص سامانه ساتع گفت: سامانه ساتع با هدف رفع نیازمندیها و مشکلات فناورانه دستگاههای اجرایی کشور توسط توانمندیهای پژوهش و فناوری موجود در دانشگاهها، پژوهشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور کشور در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و راهاندازی شده است.
مسئول امور پژوهش فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی عتف در ادامه افزود: این سامانه بستری جهت تبادل فناوری و تسهیل فرایند ارتباط میان عرضهکنندگان فناوری و متقاضیان آنهاست که باعث تغییر رویکرد فعالیتهای علمی و پژوهشی کشور به مسئله محوری، ایجاد فضای مناسب برای شکلگیری اقتصاد دانش بنیان، انتقال نتایج دستاوردهای پژوهشی از مراکز علمی و پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان داخلی به صنایع کشور میشود.
وی در ادامه اظهار داشت : علیرغم وجود موانع و چالشهای متعدد، در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از سوی شرکتها، بانکها و موسسات دولتی به حساب خزانهداری کل کشور بابت اجرای قراردادهای ثبت شده در سامانه ساتع واریز گردید؛ که مبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال، بر اساس میزان پیشرفت پروژهها، به آنها پرداخت شد.
چینیفروشان در خصوص اجرای دقیق فرایند ورود و ثبت از طرف شرکتها، بانکها و موسسات دولتی به سامانه ساتع تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به نوپا بودن این سامانه و ناآشنایی بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی با فرایند اجرایی سامانه، بسیاری از گزارشهای پیشرفت با تأخیر از سوی مجریان پروژهها جهت بررسی در سامانه به ثبت رسید که باعث به تعویق افتادن پرداختها گردید، همچنین فرایند طولانی ثبت و انعقاد قراردادها توسط دستگاههای اجرایی باعث شده بیشتر قراردادها در نیمه دوم سال منعقد شود.
مسئول امور پژوهش و فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی مشخصات پروژههای تبت شده در این سامانه گفت: براساس اطلاعات موجود در سامانه ساتع، حدود ۱۰۰ پروژه به ثبت رسیده در سامانه دارای میزان پیشرفت بیشتر از ۵۰ درصد بودهاند که از میان آنها ۳۱ پروژه پژوهشی خاتمه یافته است. در مجموع ۵۱ گزارش، ۳ کتاب، ۳ مقاله، ۶ مورد توسعه فناوری و ۴ مورد تغییر در فناوریهای موجود از اجرای این پروژهها حاصل شده است. از دیگر دستاوردهای این پروژهها میتوان تولید ماشینآلات، تجهیزات و نرمافزار یارانهای اشاره کرد.
وی میانگین کلی پیشرفت پروژههای ثبت شده در سامانه ساتع برابر ۲۱ درصد اعلام کرد.
چینیفروشان در پایان ضمن تشکر از شرکتها، بانکها و موسسات دولتی بابت ثبت به موقع و دقیق اطلاعات افزود: با توجه به تجربیات کسب شده طی ۲ سال راهبری این سامانه توسط دبیرخانه شورای عالی عتف، همچنین همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور در طراحی سازوکارها جهت تسهیل و روانکاری فرایندهای اجرایی شاهد دستاوردهای بهتری در سال ۱۳۹۹ خواهیم بود.
نظر شما