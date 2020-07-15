به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی ظهر چهارشنبه در جمع فعالان صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی استان بوشهر اظهار داشت: حمایت از تولید و صنایع استان بوشهر را در دستور کار داریم و طرح‌های مختلفی در این راستا اجرا می‌شود.

وی با اشاره به ارائه مشوق‌های مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی استان بیان کرد: بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان با ارائه حداقل ۲۵ درصد سهام خود در بورس می‌توانند از مشوق مالیاتی بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر هدف از این اقدام را عمق بخشی به بازار سرمایه و حضور شرکت‌های بیشتر در بورس و جذب نقدینگی سرگردان جامعه به سمت شرکت‌های بورسی و فرابورسی دانست.

وی تاکید کرد: در همین راستا مصوبه‌ای در سران قوا به تصویب رسیده که شرکت‌هایی که حداقل ۲۵ درصد از سهام خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند، از بررسی صورت‌های مالی خود در سال‌های قبل معاف می‌شوند.

حسینی زمان استفاده زا این مشوق‌ها را تا پایان سال جاری دانست و بیان کرد: تشکل‌های بخش خصوصی نسبت به ترغیب واحدهای تحت پوشش خود برای استفاده از این مزایا اقدام کنند.