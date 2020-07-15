کشف بیش از ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس قم، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی در اجرای طرح کنترل تانکرهای سوخت رسان در محور سلفچگان - ساوه به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر دار مشکوک شده و با رعایت موازین شرعی و قانونی آن را متوقف کردند.

وی افزود: راننده خودرو و سرنشین آن با ارائه یک برگ بارنامه مربوط به یک شرکت اعلام کردند که حامل ترکیبات شیمیایی هستند و از مبدا اهواز به مقصد مشهد در حرکت هستند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: با بررسی‌های اولیه، محموله تانکر مشکوک به فرآورده نفتی تشخیص داده شد و با هماهنگی قضایی، کشنده به پلیس امنیت اقتصادی استان دلالت و در تحقیقات تکمیلی مشخص شد، محموله را در یکی از جاده‌های روستایی شهرستان اهواز از طریق چند دستگاه نیسان به مقصد ساوه بارگیری کرده‌اند.

وی بیان داشت: راننده و سرنشین، قادر به معرفی صاحب کالا نبودند بنابراین از نمایندگان شرکت ملی‌پخش فرآورده‌های نفتی و اداره استاندارد استان برای نمونه برداری و تعیین نوع محموله دعوت به عمل آمد که پس از آزمایشات لازم، نوع سوخت را گازوئیل قاچاق تشخیص دادند.

میرفیضی تصریح کرد: با هماهنگی قضایی تانکر سوخت به انبار شرکت نفت استان قم گسیل و پس از تخلیه، مقدار آن را ۳۰ هزار و۳۰۰ لیتر به ارزش تقریبی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کردند.

فرمانده انتظامی استان افزود: کامیون کشنده به پارکینگ دلالت و پرونده به همراه متهمان به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال و برای متهمان قرار قانونی مناسب صادر شد.