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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۶

فرمانده انتظامی استان قم خبر داد:

کشف بیش از ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در قم

کشف بیش از ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در قم

قم - فرمانده انتظامی استان قم از کشف بیش از ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک دستگاه تانکر سوخت رسان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس قم، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی در اجرای طرح کنترل تانکرهای سوخت رسان در محور سلفچگان - ساوه به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر دار مشکوک شده و با رعایت موازین شرعی و قانونی آن را متوقف کردند.

وی افزود: راننده خودرو و سرنشین آن با ارائه یک برگ بارنامه مربوط به یک شرکت اعلام کردند که حامل ترکیبات شیمیایی هستند و از مبدا اهواز به مقصد مشهد در حرکت هستند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: با بررسی‌های اولیه، محموله تانکر مشکوک به فرآورده نفتی تشخیص داده شد و با هماهنگی قضایی، کشنده به پلیس امنیت اقتصادی استان دلالت و در تحقیقات تکمیلی مشخص شد، محموله را در یکی از جاده‌های روستایی شهرستان اهواز از طریق چند دستگاه نیسان به مقصد ساوه بارگیری کرده‌اند.

وی بیان داشت: راننده و سرنشین، قادر به معرفی صاحب کالا نبودند بنابراین از نمایندگان شرکت ملی‌پخش فرآورده‌های نفتی و اداره استاندارد استان برای نمونه برداری و تعیین نوع محموله دعوت به عمل آمد که پس از آزمایشات لازم، نوع سوخت را گازوئیل قاچاق تشخیص دادند.

میرفیضی تصریح کرد: با هماهنگی قضایی تانکر سوخت به انبار شرکت نفت استان قم گسیل و پس از تخلیه، مقدار آن را ۳۰ هزار و۳۰۰ لیتر به ارزش تقریبی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کردند.

فرمانده انتظامی استان افزود: کامیون کشنده به پارکینگ دلالت و پرونده به همراه متهمان به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال و برای متهمان قرار قانونی مناسب صادر شد.

کد مطلب 4974931

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