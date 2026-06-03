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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

کشف ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هندیجان؛ بارنامه تانکر جعلی بود

کشف ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هندیجان؛ بارنامه تانکر جعلی بود

اهواز - فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در هندیجان خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی و همه‌جانبه با پدیده قاچاق و تشدید برخورد با قاچاقچیان سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان هندیجان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، هنگام گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تانکر سوخت مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند که برابر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده بیان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی و با قرار وثیقه روانه زندان شد

سردار میرفیضی ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این تانکر سوخت با بارنامه جعلی و تحت عنوان گاز حلال از اهواز به سمت بندرعباس در حال حمل محموله بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس با هرگونه قاچاق سوخت و اخلال در نظام اقتصادی برابر قانون برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.

کد مطلب 6849555

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