آمار فوتی های مبتلا به کرونا در خراسان جنوبی به ۸۰ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز مهدی زاده ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهارکرد: ۷۰ درصد بیماران کرونایی در استان بدون علائم یا با علائم خفیف هستند که این مسئله موجب گسترش شیوع بیماری در استان شده است.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد مبتلایان دارای علائم خفیف هستند، بیان داشت: ۱۵ درصد بیمران علائم شدید و پنج درصد دارای علائم خیلی شدید و حاد تنفسی هستند.

وی با بیان اینکه ۲ تا سه درصد موراد ابتلا منجر به مرگ می شود، بیان کرد: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش روند مرگ و میرهای ناشی از ابتلا به کرونا در استان هستیم و طی ۲۴ ساعت گذشته در استان نیز دو مورد فوتی را داشته ایم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵۴ بیمار با علائم بیماری حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند.

مهدی زاده با بیان اینکه ۸۰ نفر از این بیماران مبتلا قطعی به کرونا هستند، عنوان کرد: ۱۳ نفر از مبتلایان در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های استان بستری هستند که متاسفانه حال ۴ نفر وخیم گزارش شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از اجرای کمپین نظارت بر نانوایی ها در بیرجند به منظور پیشگیری از شیوع کرونا خبر داد و افزود: این طرح از روز شنبه ۲۸ تیرماه با همکار سایر ادارات و دستگا ههای مرتبط اجرایی می شود.

مهدی زاده عنوان کرد: مردم نیز می توانند تخلفات بهداشتی را به سامانه ۱۹۰ به منظور رسیدگی اعلام کنند.