مرحله دوم رزمایش کمک به نیازمندان استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس کمیته امداد استان سمنان به میزبانی این اداره کل در سمنان ضمن بیان اینکه رزمایش کمک به نیازمندان و آسیبدیدگان کرونا در سطح استان برای بار دوم برگزار خواهد شد، بیان کرد: سپاه پاسداران با همراهی آحاد مردم و بسیجیان در قالب پایگاههای شهری و روستایی در این مرحله نیز کمکهای خوبی را به نیازمندان میرساند.
وی با بیان اینکه این رزمایش قرار است در هفته ولایت برگزار شود، افزود: محقق شدن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای کمک مومنانه راهبرد اصلی این رزمایش است که در مرحله آن بالغ بر ۸۰ هزار بسته حمایتی بین نیازمندان استان توزیع شد.
فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه سپاه با همراهی مردم و دیگر نهادهای همچنین میتواند در زمینههای مختلفی با کمیته امداد همراهی کند که آزادی زندانیان یکی از این مسائل است، تاکید داشت: سال گذشته ۱۴ زندانی به همت مردم و کمک آنان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند همچنین میتواند در زمینه نصب نیروگاههای خورشیدی، اشتغال روستایی و… توسط پایگاههای بسیج شهری و روستایی اقدامات خوبی را با همکاری کمیته امداد انجام داد.
ذبح ۱۲۰۰ قربانی برای نیازمندان
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان نیز در این دیدار با بیان اینکه نیاز است تا «نهضت تعاون و احسان» و تداوم رزمایش همدلی و نهضت کمک مومنانه را برای همه ایام سال و نه فقط کرونا، نهادینه کنیم، گفت: به این صورت میتوانیم به فرمایشات و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی جامه عمل بپوشانیم.
محسن مسعودیانراد با بیان اینکه مرحله دوم رزمایش به عنوان بزرگترین پویش مردمی پس از انقلاب، فعالیت خود را طی روزهای آینده آغاز خواهد کرد، ابراز داشت: امید است تا مردم مانند مرحله نخست همکاری و همراهی خوبی با این طرح داشته باشند.
وی درباره برنامههای پیش روی کمیته امداد استان سمنان با همکاری مردم و خیران گفت: ذبح یک هزار و ۲۰۰ قربانی در عید قربان، راه اندازی کاروان جهیزیه در چهار شهرستان استان سمنان همزمان به سالروز ازدواج حضرت امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) در کنار اطعام علوی در این رزمایش در دستور کار در سطح استان قرار دارد.
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