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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۳

پس از منفی شدن تست کرونا؛

وریا غفوری و فرشید باقری از امروز در تمرین استقلال

وریا غفوری و فرشید باقری از امروز در تمرین استقلال

کاپیتان تیم فوتبال استقلال و هافبک این تیم از امروز در تمرینات آبی‌پوشان حاضر خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وریا غفوری و فرشید باقری که به دلیل مبتلا شدن به ویروس کرونا و مثبت بودن تست آنها در قرنطینه خانگی به سر می‌بردند، پس از منفی شدن تست آنها و با صلاحدید کادر پزشکی و سرمربی تیم، از امروز در تمرینات آبی‌پوشان حاضر شده و قرار است در کنار دیگر بازیکنان تمرین کنند.

اگر شرایط این دو بازیکن مساعد باشد، به احتمال زیاد این دو فردا به همراه سایر بازیکنان عازم آبادان خواهند شد.

تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه و از هفته بیست و پنجم لیگ برتر در ورزشگاه تختی آبادان میهمان صنعت نفت این شهر خواهد بود.

کد مطلب 4975011

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