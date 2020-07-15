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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۰۳

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

پیش بینی بارش های رگباری در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی بارش های رگباری در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی بارش های رگباری در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش‌های رگباری در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: تا اوایل هفته آینده در بعضی ساعات به ویژه بعدازظهرها افزایش ابر و گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: برای بعدازظهر و اوایل شب پنج شنبه و جمعه بارش‌هایی رگباری در برخی مناطق به ویژه در بخشهای شرقی و شمالی استان پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: پارامتر دما از روز شنبه روند افزایشی خواهد داشت.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: حداقل دمای هوا در شهرکرد ۱۰ درجه سانتی گراد است.

کد مطلب 4975077

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