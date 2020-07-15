مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش‌های رگباری در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: تا اوایل هفته آینده در بعضی ساعات به ویژه بعدازظهرها افزایش ابر و گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: برای بعدازظهر و اوایل شب پنج شنبه و جمعه بارش‌هایی رگباری در برخی مناطق به ویژه در بخشهای شرقی و شمالی استان پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: پارامتر دما از روز شنبه روند افزایشی خواهد داشت.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: حداقل دمای هوا در شهرکرد ۱۰ درجه سانتی گراد است.