امتحانات پایه دوازدهم در خوزستان با ۴۳ هزار دانش آموز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش مودت عصر امروز چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: امتحانات پایه دوازدهم را با ۴۳ هزار و ۵۰۰ دانش آموز خوزستانی در ۵۲۰ حوزه اجرا با هشت هزار پرسنل اجرایی برگزار کردیم؛ همچنین ۵۲۰ پایگاه سلامت داشتیم که شیوه نامههای بهداشتی را از ورود تا خروج دانش آموز اجرا و همه مجهز به اقلام بهداشتی از جمله ماسک و شیلد بودند.
وی با اشاره به اینکه در همه حوزههای امتحانی تب سنج وجود داشت، افزود: وسایل سرمایشی و رعایت شیوه نامههای بهداشتی به صورت مستمر در طول برگزاری امتحانات مورد بررسی و بازرسی قرار گرفت؛ همچنین در هر حوزه ۱۵۰ نفر دانش آموز در کلاسهای درسی و سالنهای امتحانی حضور داشتند؛ در هر کلاس بیش از ۹ دانش آموز حضور نداشت.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اعلام این خبر که روز گذشته نتایج امتحانات پایه دوازدهم اعلام شد، تصریح کرد: امتحانات نمونه دولتی در ۱۲۷ حوزه امتحانی با رقابت ۱۱ هزار و ۹۰۹ نفر از دانش آموزان در خوزستان برگزار شد؛ بازرسیها برای آن نیز به صورت مستمر انجام شد تا مشکلی برای دانش آموزان ایجاد نشود.
مودت ادامه داد: طرح سوال و اجرا نیز تماماً برعهده استان بود و برای افزایش ضریب ایمنی سوالات و اجرای امتحانی نیز تلفیقی چند نمونه سوال بین دانش آموزان توزیع شد.
وی خبر داد: ۷۰ پایگاه سنجش و یک پایگاه تخصص در سطح استان برای ۷۴ هزار دانش آموز برگزار کردیم؛ بیش از ۳۰ هزار دانش آموز هم قبلاً پایش و غربالگری با رعایت شیوه نامههای بهداشتی پایش شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: امتحانات استعدادهای درخشان پایه هفتم و دهم نیز به دلیل عدم پذیرش از سوی علوم پزشکی باز دو هفته به تأخیر افتاد؛ ۱۵ هزار و ۸۳۰ دانش آموز خوزستانی نیز در این امتحانات شرکت میکنند.
مودت یادآور شد: یکی از کارهای خوبی که با هماهنگی دولت انجام میشود این است که تا شهریور کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار که هوشمند نیستند (دو هزار و ۵۰۰ روستا) برای ایجاد زیرساخت مناسب برای شبکه شاد آماده میشوند.
وی با اشاره به اینکه چون شرایط شیوع کرونا مشخص نیست و به منظور اینکه فشار اقتصادی به خانوارها وارد نشود، لباس فُرم برای پایههای میانی اجباری نباشد ولی برای پایههای ورودی باشد، عنوان کرد: کسب رتبه جهانی اول نقاشی برای روز محیط زیست، کسب ۶۰ رتبه برتر ورزشی و همچنین ۵۵ رتبه اول تا سوم در جشنواره کشوری هر خانواده یک کانون یاری گران زندگی داشتیم.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اینکه ۳۷ دانش آموز خوزستانی در جشنواره سفیران سلامت کسب مقام داشتند، خبر داد: در مسابقات المپیاد کشوری در خوزستان با حضور دو هزار و ۳۲۶ نفر از دانش آموزان که ۹۱ نفر برگزیده و برای شرکت در المپیادهای جهانی معرفی میشوند.
مودت بیان کرد: تأسیس کلاسهای استثنایی در مناطق محروم و شهرهای کم برخوردار، ایجاد هماهنگی برای حضور پایگاههای سیار سنجش سلامت در مناطق عشایری و روستایی و همچنین توسعه سنواتی آموزشهای فنی و حرفهای و کاردانش از جمله برنامههای در دست اجرا است.
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