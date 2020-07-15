به گزارش خبرنگار مهر؛ محمدحسین چاووشیان عصر چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای جوان قم برگزار شد، با اشاره به اینکه مردم روستای قمرود در اوج محرومیت قرار دارند اما مسئولان و همه از این مسئله غافل هستیم.

وی افزود: برای این منطقه و محرومیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن پژوهش‌هایی در دست بررسی است اگر به وضعیت فرهنگی و اجتماعی این منطقه ورود نکنیم با آسیب‌های بسیاری روبرو خواهیم شد.

چاووشیان با اشاره به فرمایشات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب گفت: باید به مناطق مسکونی پیرامون بقاع متبرک رسیدگی شود و نباید محرومیتی در این مناطق باشد اما باز این منطقه با محرومیت‌های بی شماری روبرو است.

مدیر مؤسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر اینکه معضل اعتیاد یک آسیب اجتماعی نگران کننده‌ای بوده و مؤسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی با همکاری بهزیستی به طور جدی ورود کرده است، گفت: برای این منظور برنامه‌هایی برای توانمندسازی جوانان و به ویژه زنان در حال اجرا است.

به گفته وی، این مؤسسه از کم‌ترین امکانات و با توجه به محدودیت‌های مالی، بهترین فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را داشته است در حالی که موسساتی هستند که بیشترین بودجه‌های کلان را دارند ولی هیچ دستاوردی در زمینه زنان و خانواده نداشته‌اند.

مدیر مؤسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استفاده از فضای مجازی در شرایط کرونایی برای توانمند سازی خانواده‌ها عنوان کرد: در شرایط کرونایی کنونی مؤسسه از ظرفیت‌های فضای مجازی بهترین استفاده را کرده و ۱۰ نشست علمی در زمینه خانواده به طور آنلاین برگزار کرده است.

چاووشیان افزود: این مؤسسه یک مؤسسه مردم نهاد غیر دولتی است و نگاه آن مردمی در فعالیت‌های خود از نخبگان مطلوب کشور استفاده کرده است در این زمینه هم تالیف‌هایی در ارتباط با بحث زنان و خانواده این نخبگان ارائه کرده و در قم و کشور و هم‌چنین اروپا به ویژه در کشور سوئیس فعالیت خوب اجتماعی برای زنان مسلمان و پناهنده در کارنامه خود دارد.

به گفته وی، با توجه به آسیب پذیری زنان در زمینه آسیب‌های اجتماعی هدف این مؤسسه توانمندسازی زنان با بهره گیری از آموزش و نشست‌های علمی است.