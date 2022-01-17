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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۱۱

به همت انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه‌های علمیه؛

نشست «نقش معماری اسلامی در تربیت معنوی خانواده» برگزار می شود

نشست «نقش معماری اسلامی در تربیت معنوی خانواده» برگزار می شود

انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه‌های علمیه بیست و پنجمین نشست علمی خود را تحت عنوان بررسی «نقش معماری اسلامی در تربیت معنوی خانواده» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه‌های علمیه با همکاری مؤسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم، مؤسسه سنجش و آموزش ساتیا و مرکز پژوهشی مطالعات دینی، پنجاه و سومین نشست علمی خود را در قالب سلسله پیش نشست‌های کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی، تحت عنوان بررسی نقش معماری اسلامی در تربیت معنوی اعضا خانواده برگزار می‌کند.

سید ضیا حسینی، دکترای معماری، مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تهران و حجت الاسلام مجید کافی امامی، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر فقه خانواده به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام علی محمد ابوالحسنی، پژوهشگر مطالعات سبک زندگی اسلامی و فقه خانواده دبیر علمی این نشست را برعهده خواهد داشت.

این نشست به صورت مجازی دوشنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.

علاقمندان می‌توانند از طریق لینک https://ac.ismc.ir/anjomanhawzah/ در این نشست شرکت کنند.

کد مطلب 5401563
فاطمه علی آبادی

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