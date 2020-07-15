انفجار در مسیر کاروان نظامی آمریکا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری چهارشنبه شب از وقوع انفجار در مسیر کاروان نظامی آمریکا در صلاح الدین عراق خبر دادند.
شبکه خبری المیادین به نقل از منابع عشایری در عراق گزارش داد که این انفجار کاروان لجستیک نظامیان آمریکایی را در منطقه «مکیشیفه» صلاح الدین هدف قرار داده است.
از تلفات احتمالی این انفجار هنوز خبری منتشر نشده است.
گروه مقاومت «اصحاب کهف» مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.
یکشنبه گذشته هم به کاروان نظامی آمریکا در جنوب عراق حمله شده بود.
در این حمله ۴ کامیون حامل تجهیزات لجستیک نظامیان آمریکایی که دو دستگاه از آنها حامل زره پوشهای نظامی بوده است، مورد حمله قرار گرفت.
کاروان نظامی آمریکا بین السماوه و الدیوانیه در جنوب عراق هدف حمله واقع شد.
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